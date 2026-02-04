Panamá rechaza amenaza de China por anulación de contrato en el canal con empresa hongkonesa

El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó este miércoles la advertencia de China de que Panamá pagará un "alto precio" por la anulación del contrato que permitía a una empresa portuaria de Hong Kong operar dos puertos en el canal interoceánico.

El gobierno chino rechazó una sentencia que anuló el contrato de la empresa portuaria CK Hutchison Holdings y la calificó como "extremadamente absurda", al tiempo que advirtió que Panamá pagaría un "alto precio" si no cambia de rumbo, informó la agencia Bloomberg.

"Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) sobre el contrato portuario", aseguró Mulino en X. "Panamá es un Estado de derecho" y respeta las decisiones de la justicia, añadió.