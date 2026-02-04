Panamá rechaza amenaza de China por anulación de contrato portuario en el canal

Panamá rechazó este miércoles la advertencia de China de que le hará pagar un "alto precio" por anular el contrato que permitía a una empresa hongkonesa operar dos puertos en el canal, lo que eleva el conflicto enmarcado en el pulso entre Washington y Pekín.

El gobierno chino rechazó una sentencia que anuló el contrato de la empresa portuaria CK Hutchison Holdings y la calificó como "extremadamente absurda", al tiempo que advirtió que Panamá pagaría un "alto precio" si no cambia de rumbo, informó la agencia Bloomberg.

"Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) sobre el contrato portuario", aseguró Mulino en X, y agregó que "Panamá es un Estado de derecho" y respeta las decisiones de la justicia.

En conferencia de prensa, el portavoz de la cancillería de China, Lin Jian, advirtió este miércoles que su país "defenderá con firmeza los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas".

Sin mencionar a China, la cancillería de Panamá señaló luego en un comunicado que el fallo no es "una decisión de carácter político ni geopolítico", sino "estrictamente jurídica".

"Nuestro país mantiene una política exterior basada en el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la convivencia pacífica entre Naciones", subrayó.

La crisis estalló el pasado jueves cuando la Corte anuló el contrato a Hutchison renovado en 2021 por 25 años, por considerar que la concesión tenía "una inclinación desproporcionada a favor de la empresa" sin "justificación alguna" y en "perjuicio de las arcas del Estado".

- El canal en disputa -

Desde su llegada a la Casa Blanca hace un año, el presidente Donald Trump ha amenazado con recuperar la estratégica vía construida por Estados Unidos, al asegurar que está "bajo control" de Pekín, aunque la administra una institución pública panameña autónoma del gobierno.

Según el gobierno estadounidense, ese "control" lo ejerce Pekín a través de Hutchison, que opera desde 1997 los puertos en las dos entradas del canal: Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

La anulación del contrato fue recibida con entusiasmo por Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró el pasado viernes que "Estados Unidos se siente alentado".

Al referirse a esa declaración, el portavoz chino aseguró que "las palabras y acciones de Estados Unidos han vuelto a poner de manifiesto su mentalidad de Guerra Fría y su sesgo ideológico".

"El mundo tiene muy claro quién está tratando de apoderarse por la fuerza del canal de Panamá y socavando el derecho internacional en nombre del Estado de derecho", manifestó.

- Impugnación -

La noche del martes, Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, anunció que impugnará en instancias internacionales la decisión de la justicia panameña, aunque no especifica sus pretensiones.

La compañía acusa a Panamá de causarle "graves daños" con la anulación de la concesión tras "una campaña del Estado" en su contra.

Pero la justicia panameña argumenta que la renovación del contrato se realizó de manera automática sin "refrendo" de la Contraloría y sin la "renegociación" de las condiciones pese al crecimiento del sector portuario, según la sentencia.

Tras la decisión judicial, el gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.

El fallo llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025 para ceder su participación en las terminales panameñas a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de un paquete valorado en 22.800 millones de dólares.

Estados Unidos, que inauguró el canal en 1914, y China son los principales usuarios de la ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.