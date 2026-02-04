Panamá rechaza arbitraje de Hutchison tras perder puertos en el canal

El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó este miércoles la decisión de la compañía hongkonesa CK Hutchison de iniciar un arbitraje internacional contra Panamá tras la anulación del contrato que le permitía operar dos puertos en el canal interoceánico.

Panama Ports Company, filial de Hutchison, anunció el martes que activó un arbitraje contra Panamá, al alegar que sufrió "graves daños" tras la decisión de la justicia panameña de anular el contrato que le permitía operar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

"Rechazo enérgicamente el pronunciamiento" de Hutchison "por razón del fallo de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial", dijo Mulino en su cuenta de X.