Panamá recomienda a buques con su bandera evitar tránsito por zonas de conflicto tras ataque a Irán

Ciudad de Panamá, 6 mar (Reuters) - La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió un comunicado en el que recomienda a los buques con bandera panameña evitar el tránsito por zonas de alto riesgo en las zonas de conflicto próximas a Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel al país de Medio Oriente.

Entre las áreas que menciona la AMP se encuentran las cercanas a Irán, Israel, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz, según el comunicado difundido el viernes en la red social Instagram. (Reporte de Elida Moreno; Escrito por Raúl Cortés Fernández)