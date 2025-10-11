Panamá rompe el maleficio en El Salvador y Jamaica resbala en clasificatorias al Mundial

Panamá profanó el estadio Cuscatlán y derrotó este viernes a domicilio 1-0 a El Salvador, mientras que Jamaica cayó 2-0 con Curazao y perdió el liderato de su grupo, en la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf.

La jornada del viernes le sacó de encima un viejo maleficio a Panamá, que por primera vez logra una victoria en casa de El Salvador por las eliminatorias mundialistas.

El único gol del partido lo marcó José Fajardo (55'), en un intenso encuentro en el estadio Cuscatlán de San Salvador, que les permite a los canaleros depender de sí mismos para clasificar al Mundial de Norteamérica 2026.

A los salvadoreños no les bastó con el aliento constante de su público, que sufrió con la anulación de un gol para los suyos y de un penalti a los panameños, que generaron más ocasiones de gol.

A falta de tres fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A con 5 puntos, seguidos de El Salvador con 3 y Guatemala con 2.

El martes Panamá recibirá a Surinam para decidir el liderato.

El clasificatorio otorga tres boletos directos al Mundial a los primeros de cada uno de los tres grupos, y da dos repescas a los dos mejores segundos.

La clasificación directa de Estados Unidos, Canadá y México como países anfitriones, esta edición de las clasificatorias al Mundial abre la puerta a selecciones que suelen quedarse por fuera el torneo orbital.

-Panamá rompió el maleficio-

Panamá acudió a El Salvador con la misión de voltear la historia en el Cuscatlán, un campo maldito para los canaleros, donde siempre habían perdido en partidos de eliminatorias mundialistas.

El partido se desarrolló según el guión previsto, con Panamá apostando por la posesión a cargo del volante de los Pumas de México, Adalberto Carrasquilla, y con los salvadoreños ansiosos inclinados por el fútbol directo.

Mientras los canaleros combinaron, propusieron y buscaron los espacios en busca del arco rival, los dirigidos por el colombiano Hernán Darío Gómez optaron por presionar y buscar el contragolpe con balones largos.

Antes del descanso, Panamá tuvo la mejor ocasión, cuando Carrasquilla hizo un recorte precioso en el área y su disparo fue despejado por el arquero.

Los panameños marcaron su gol con una bonita combinación que permitió al jugador del Olympique de Marsella, Michael Amir Murillo, asistir desde la derecha para que Fajardo anotara a placer.

A partir de ahí Panamá siguió dominando y creando oportunidades, aunque El Salvador pudo empatar en el tiempo de descuento, pero el arquero panameño realizó una bonita intervención.

-Surinam salvó los muebles-

En el otro partido del grupo, Surinam empató en el último minuto ante Guatemala, en un duelo disputado en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo.

Los goles del cotejo los anotaron Virgil Misidjan (90+4') para Surinam y Darwin Lom para Guatemala (75').

Guatemala aprovechó el mal despeje de un defensor para adelantarse en el marcador al minuto 75, con un remate acrobático de Lom, en la única oportunidad clara del equipo chapín en todo el partido.

Sin embargo, Surinam, aplacada por el cansancio, empató en el último minuto con un disparo de Misidjan desde fuera del área a la salida de un saque de esquina.

-Jamaica pierde el liderato-

Jamaica mordió el polvo por primera vez en esta fase y perdió 2-0 de visita ante Curazao, que pasó a ser el líder del Grupo B.

Los goles fueron anotados por Livano Comenencia (14) y Kenji Gorré (68), en partido disputado en el Estadio Ergilio Hato, en Willemstad.

En el mismo grupo, Trinidad y Tobago fulminó (3-0) de visita a Bermudas, con goles de Dante Sealy (10), Tyrese Spicer (30) y Kobi Henry (49).

Clasificación

Grupo A Pts J G E P GF GC

1. Surinam 5 3 1 2 0 3 2

2. Panamá 5 3 1 2 0 2 1

3. El Salvador 3 3 1 0 2 2 3

4. Guatemala 2 3 0 2 1 2 3

Grupo B

1. Curazao 7 3 2 1 0 5 2

2. Jamaica 6 3 2 0 1 6 2

3. Trinidad y Tobago 4 3 1 1 1 3 2

4.

Bermudas 0 3 0 0 3 2 10

jjr/ag/