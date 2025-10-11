Panamá saca valioso triunfo de visita ante El Salvador en eliminatoria Concacaf para Mundial 2026

10 oct - La selección de fútbol de El Salvador sacó el viernes un valioso triunfo de su visita a El Salvador gracias a un gol de José Fajardo en la tercera jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo 2026.

Con su primera victoria en la fase final de la eliminatoria, Panamá se ubicó en el segundo lugar del Grupo A con cinco puntos, los mismos que registra Surinam pero menos goles anotados. El Salvador con tres unidades y Guatemala con dos completan el sector.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

"Al final el uno a cero basta para tres puntos, y lo normal es lo que pasó al final, El Salvador nos somete para buscar la igualdad, pero nuestro equipo estuvo firme, serio y comprometido", dijo el director técnico de Panamá, el danés Thomas Christiansen, en conferencia de prensa.

En la primera parte del partido disputado en el estadio Cuscatlán de San Salvador, el sistema VAR se convirtió en el protagonista del encuentro.

En la primera acción, el árbitro canadiense Drew Fischer anuló un penalti a favor del equipo panameño, luego de revisar una supuesta falta del defensor salvadoreño Roberto Domínguez sobre Yoel Bárcenas en el minuto 26.

Panamá estuvo cerca de anotar a los 43 minutos con un disparo de Adalberto Carrasquilla que atajó el portero Mario González.

Dos minutos después, Fischer también anuló un gol al salvadoreño Brayan Gil luego de revisar el monitor del VAR y constatar que Jefferson Valladares cometió falta contra el defensor panameño Cristian Martínez.

Panamá anotó el gol de la victoria a los 55 minutos cuando Fajardo remató sin marca frente a la portería tras recibir un pase de Amir Murillo.

En el otro partido del grupo, Surinam y Guatemala empataron 1-1 con goles de Virgil Misidjan y Darwin Lom, respectivamente.

En la cuarta jornada, Panamá será local ante Surinam, mientras que El Salvador recibirá a Guatemala. Ambos partidos se jugarán el 14 de octubre.

En tanto, en actividad del Grupo B, Curazao ganó 2-0 a Jamaica y Trinidad y Tobago goleó 3-0 como visitante a Bermuda.

Con estos resultados, Curazao se ubicó como líder del sector con siete puntos, seguido por Jamaica con seis, Trinidad y Tobago con cuatro y Bermuda sin sumar.

En la siguiente jornada, Curazao jugará ante Trinidad y Tobago el 14 de octubre, mismo día en el que Jamaica será local ante Bermuda.

El jueves, en actividad del Grupo C, Costa Rica complicó su situación al empatar sin goles en su visita a Honduras, mientras que Haití sacó un sólido triunfo de 3-0 como visitante ante Nicaragua, con lo que se ubicó como líder del sector con cinco puntos, los mismos que registra Honduras, pero una mejor diferencia de gol. Le siguen Costa Rica con tres unidades y Nicaragua con una.

En su próximo compromiso, Costa Rica recibirá a Nicaragua y Honduras será local ante Haití. Ambos partidos se disputarán el 13 de octubre. (Reporte de Nelson Rentería en San Salvador y Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)