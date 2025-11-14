Panamá se acerca a Copa del Mundo 2026 y Costa Rica complica su clasificación en eliminatoria Concacaf

13 nov - La selección de fútbol de Panamá dio el jueves un gran paso hacia la Copa del Mundo 2026 tras vencer en su visita a Guatemala, mientras que Costa Rica complicó su clasificación al perder ante Haití en la quinta y penúltima jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf.

Panamá ganó 3-2 a Guatemala y Haití superó 1-0 a la selección "tica". En partido correspondiente al Grupo A, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trebol" de Ciudad de Guatemala, Panamá superó a la selección local con doblete de Cecilio Waterman y otro tanto de José Fajardo.

La selección panameña abrió el marcador a los 30 minutos en una jugada que inició fuera del área chica guatemalteca, en la que Waterman recogió un rebote y definió con un disparo.

Waterman anotó su doblete a los 43 minutos con un disparo desde fuera del área.

Guatemala descontó a los 68 minutos por conducto de Arquímidez Ordónez, quien remató con la cabeza un pase de Pedro Altán.

Tres minutos después, la selección local empató con un disparo de zurda de Rudy Muñoz dentro del área tras controlar un pase de Olger Escobar.

El gol de la victoria para Panamá lo anotó Fajardo a los 78 minutos con un disparo dentro del área.

"El sueño sigue vivo, estos son los partidos claves que teníamos que sacar, no nos queda de otra mas que sacar el triunfo en casa. Los partidos se ganan con goles y tenemos que tener esa contundencia que tuvimos hoy", dijo Fajardo.

En el otro partido del sector, Surinam se acercó hacia su primera Copa del Mundo al golear 4-0 a El Salvador con tantos de Richonell Margaret en dos ocasiones, de Tjaronn Chery y de Dhoraso Klas.

La selección dirigida por el neerlandés Stanley Menzo abrió la cuenta a los 44 minutos con un penal que anotó Chery, quien definió con un disparo cruzado a la izquierda de la portería resguardada por el portero Mario González.

Margaret aumentó la ventaja para Surinam a los 74 minutos cuando remató un pase de Kenneth Paal.

Dos minutos después, Margaret metió su doblete tras recibir una asistencia de Ridgeciano Haps desde el sector izquierdo.

Klas anotó el cuarto gol a los 83 minutos cuando remató en el centro del área un pase de Jay-Roy-Grot.

Con estos resultados, Surinam y Panamá registran nueve puntos, con una mejor diferencia de goles para Surinam. Guatemala con cinco y El Salvador con tres quedaron sin posibilidad de asistir al Mundial.

En la última jornada de la eliminatoria, que se disputará el martes, Panamá será local ante El Salvador, y Surinam visitará a Guatemala.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

PANORAMA DIFÍCIL

En tanto, Costa Rica complicó su situación al perder 1-0 como visitante ante Haití, quedando con seis puntos en el tercer lugar del Grupo C, que lideran Honduras y Haití con ocho. Nicaragua quedó eliminada con cuatro unidades.

“Estamos siendo un fracaso porque no estamos consiguiendo ir al Mundial, pero hay que ganar en el último partido y esperar otro resultado”, dijo el director técnico de Costa Rica, el mexicano Miguel "Piojo" Herrera, quien agregó

Frantzdy Pierrot a los 43 minutos.

La selección dirigida por Sébastien Migné tuvo el control de la primera parte del partido jugado como local en Curazao, debido a que las condiciones políticas en suelo haitiano les impiden competir en su país.

En una de las jugadas colectivas logró encontrar al delantero Pierrot, quien venció a Keylor Navas para poner el marcador a su favor.

En la segunda parte, Herrera adelantó líneas y, sin demasiado dominio, creó oportunidades que logró contener el experimentado portero Placide, con al menos cinco opciones salvadoras bajo el arco y un papel de héroe para acercar a los caribeños su primera Copa Mundial en medio siglo.

En el otro partido del grupo, Nicaragua venció 2-0 a Honduras con goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno.

En la última jornada, Costa Rica visitará a Honduras, mientras que Haití será local ante Nicaragua.

En actividad del Grupo B, Curazao goleó 7-0 a en su visita a Bermuda con tantos de Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jordi Paulina en dos ocasiones, Sontje Hansen, Ar'Jany Martha y Roshon van Ejma.

Mientras que Trinidad y Tobago empató 1-1 con Jamaica. Para Trinidad y Tobago anotó Kevin Molino, y para Jamaica lo hizo Renaldo Cephas.

Curazao lidera el Grupo con 11 puntos, seguido por Jamaica con 10, Trinidad y Tobago con seis y Bermuda sin sumar.

En la última jornada se definirá al clasificado directo cuando Jamaica juegue como local ante Curazao. Y en duelo de selecciones eliminadas, Bermuda visitará a Trinidad y Tobago. (Reporte de Nelson Rentería en San Salvador, Elida Moreno en Ciudad de Panamá, Álvaro Murillo en San José y Sofía Menchú en Ciudad de Guatemala. Editado por Carlos Calvo Pacheco)