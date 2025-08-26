Panamá: sector privado con Mulino a Brasil por Mercosur
Mulino buscará que bananera Chiquita regrese a Panamá
- 1 minuto de lectura'
Mulino se reunirá en Brasil con la bananera estadounidense Chiquita Brands en busca de un acuerdo para que la empresa reanude sus operaciones en el país luego de despedir a toda su plantilla tras una huelga y cerrar la planta.
Chiquita empleaba en Panamá a más de 6000 personas.
El regreso al país de Chiquita enviaría una señal de confianza para la inversión y la producción en Panamá, subrayó el presidente de la CCIAP, Juan Alberto Arias.
"El mundo empieza a recuperar la confianza en Panamá, y esa confianza debe traducirse en lo que más necesitan las familias panameñas: empleos y bienestar", subrayó.
El viaje de Mulino, cuya agenda comienza el jueves, representa una oportunidad para que Panamá amplíe sus horizontes comerciales, aumente sus exportaciones y consolide su posición como hub logístico de la región, dijo.
"Queremos que lo nuestro llegue más lejos y que lo que pase por Panamá se transforme y salga al mundo con valor agregado hecho en Panamá", apuntó Arias. (ANSA).
