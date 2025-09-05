Panamá solo empata 0-0 en Surinam en debut en la fase final de eliminatorias de Concacaf

Surinam bajó de la nube a Panamá este jueves al empatarle 0-0 en la primera fecha de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

El duelo, jugado en el estadio Franklin Essed de Paramaribo, con cancha sintética, fue muy disputado y ambos onces tuvieron ocasiones de gol, incluidos varios lanzamientos a los postes.

Con este resultado, Panamá y Surinam quedan con un punto en el Grupo A, cuya primera fecha concluye con el duelo entre Guatemala y El Salvador.

En esta fase final, el líder de cada uno de los tres grupos logrará el pase directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

Ya había advertido el seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, que el duelo ante Surinam iba a ser "difícil".

El estratega canalero trató durante los últimos días de desprenderse del papel de favorito y de calmar a una afición a la que solo le vale el boleto para su segundo Mundial, tras disputar el de Rusia 2018.

El partido se desarrolló bajo el guión previsto, con un Panamá dueño del esférico y Surinam apostando al contragolpe, pero al primer cuarto de hora llegó un invitado inesperado, la lluvia, que convirtió el duelo en un reto físico.

Panamá tuvo mayor número de ocasiones para marcar, pero el arquero local, Etienne Vaessen, realizó dos grandes paradas. Además, el defensa Michael Murillo, del Marsella, y el delantero Ismael Díaz mandaron sendos balones al poste.

Surinam también pudo anotar al inicio del partido, pero falló el delantero Richonell Margaret en la definición.

En la segunda mitad, Surinán protagonizó varios contragolpes de peligro y Denzel Jubitana pudo anotar con un misil al larguero. Incluso en los minutos finales, el portero panameño, Orlando Mosquera, evitó que su equipo se fuera derrotado.

Alineaciones:

Surinam: Etienne Vaessen - Liam Van Gelderen, Radinio Balker (Anfernee Dijksteel, 74), Leo Abena, Shaquille Pinas, Djevencio Van Der Kust - Dhoraso Klas (Dion Malone, 80), Kenneth Paal, Denzel Jubitana (Sheraldo Becker,64 )- Gyrano Kerk (Jaden Monthor, 81) y Richonell Margaret (Jean-Paul Boetius, 74). DT: Stanley Menzo

Panamá: Orlando Mosquera - Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez (Éric Davis, 82) - Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez (Édgar Bárcenas, 70), Christian Martínez (Carlos Harvey, 64) - Ismael Díaz y Cecilio Waterman (José Fajardo, 70). DT: Thomas Christiansen

Árbitro: Kwinsi Williams (Trinidad y Tobago)

