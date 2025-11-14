Panamá tiene que "morir con las botas puestas" para ir al Mundial, dice Christiansen

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, dijo este jueves que su equipo tiene que "morir con las botas puestas" en la última jornada de la eliminatoria contra El Salvador para ir al Mundial de Norteamérica 2026.

El martes, en la última fecha del clasificatorio de Concacaf, Panamá y Surinam se jugarán el pase directo para la máxima cita del fútbol ante rivales que ya no tienen opciones. Los canaleros recibirán a El Salvador y Surinam visitará Guatemala.

"Sabemos lo que nos jugamos y ahora ya no hay marcha atrás, es el último partido, tenemos que morir con las botas puestas, ese es el sentir también de la plantilla", dijo Christiansen, español de origen danés, en una conferencia de prensa tras la victoria de su equipo en Guatemala.

Surinam y Panamá lideran el Grupo A con 9 puntos, aunque los caribeños están en primer lugar por diferencia de goles. Les siguen en la tabla Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y para los dos mejores segundos, cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.

"No voy a pensar en el repechaje o en la clasificación directa, la obligación es ganar y es el objetivo, si ganando es suficiente, pues felices todos y si no, pues a la repesca, pero hay que ir paso a paso, con los pies en el suelo", indicó Christiansen.

El técnico canalero evitó prometer la clasificación de su equipo al Mundial porque "es complicado prometer y no lo voy a hacer", afirmó.

"Lo que sí que voy a prometer es hacer mi máximo esfuerzo para que los jugadores salgan lo más motivados posible" y "con las herramientas que necesitan saber del contrario para intentar que salga un partido redondo, eso es lo que puedo ofrecer", añadió.

