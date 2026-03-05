Panamá: Visita consular a connacionales arrestados en Cuba

El canciller Javier Martínez-Acha anunció la noticia en una conferencia de prensa, y señaló que el embajador panameño en La Habana, Edwin Pitty, solicitó de inmediato, y le fue concedida, una reunión con los detenidos e información sobre el caso.

"Hemos garantizado la asistencia consular y mañana nuestro embajador visitará a los ciudadanos detenidos", maniffestó Martínez-Acha, y añadió que conversó con su homólogo cubano "en términos muy cordiales" y recibió garantías sobre el trato que recibirán los detenidos, que incluirá el acceso a la asistencia legal prevista en la legislación cubana.

Los diez ciudadanos están acusados ;;por las autoridades cubanas de haber escrito textos críticos con el gobierno y el sistema político de la isla o en apoyo a figuras políticas estadounidenses. Informes de la La Habana hablan de que los ciudadanos panameños fueron reclutados en su país con la promesa de recibir entre 1.000 y 1.500 dólares a su regreso. Estuvieron implicadas veinte personas, pero diez lograron salir del país antes de ser detenidas. (ANSA).