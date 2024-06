Panamá y EEUU firmarán convenio para repatriar migrantes que crucen la selva

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien asume el poder el lunes, anunció este viernes que suscribirá un convenio con Estados Unidos para repatriar conjuntamente a los migrantes que crucen la inhóspita selva del Darién.

El documento, según Mulino, será firmado el lunes en un encuentro con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien visitará Panamá para la toma de posesión del nuevo presidente.

"Ese día espero suscribir un convenio con Estados Unidos respetuoso y digno para que entre los dos países comencemos los procesos de repatriación de toda esta gente que esta aquí acumulada", señaló Mulino al visitar el Centro de Recepción Temporal para Migrantes de Lajas Blancas, en la provincia de Darién, unos 250 km al este de Ciudad de Panamá.

Mulino recorrió el lugar acompañado de futuros ministros y habló con varios migrantes.

"Yo he visto crisis en Darién de otra dimensión, pero ésta se saltó la barda. Yo no puedo y me quebró el alma ver niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua", afirmó Mulino.

La selva del Darién, de 575.000 hectáreas de superficie, en la frontera entre Panamá y Colombia, se ha convertido en un corredor para miles de migrantes que, desde Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo.

En 2023, más de 520.000 personas cruzaron esta ruta, pese a enfrentar peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales. Muchos mueren en el camino. En lo que va de año ya pasaron por la jungla panameña cerca de 200.000 personas.

Mulino manifestó además que denunciará internacionalmente la crisis migratoria que enfrenta su país.

"Panamá presentará ante Naciones Unidas una denuncia internacional a quien corresponda o como corresponda, porque no le voy a achacar tampoco culpas a nadie, pero sí a levantar una voz de protesta grave, porque nuestro país no va a seguir tolerando esto", sostuvo.

"Nuestro país no puede seguir cargando con este problema económico, con esta crisis humanitaria y con un problema moral que subyace aquí", concluyó.

Jjr/fj/dga

AFP