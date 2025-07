Panamá y Gibraltar aplauden la decisión de la UE de sacarles de su lista de países de alto riesgo fiscal

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - Los gobiernos de Panamá y Gibraltar han aplaudido este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de sacarles de la lista de la UE de terceros países y territorios de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El ministro de Comercio, Justicia e Industria gibraltareño, Nigel Feetham, ha indicado que esta decisión "demuestra el trabajo realizado" para situar a Gibraltar "a la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo". "Sin embargo, nuestro trabajo no termina aquí. No nos dormiremos en los laureles. Seguiremos mejorando y nos comprometemos a mantener los más altos estándares internacionales y a trabajar de forma constructiva con nuestros socios europeos e internacionales", ha precisado en un comunicado remitido por el Gobierno de Gibraltar. Por su parte, el Ministerio de Exteriores panameño ha indicado en un comunicado que la medida --tomada tras "avances técnicos significativos" por parte de Panamá-- "hace justicia con la reputación del país y abre puertas a la inversión extranjera directa proveniente de Europa". De la misma forma, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha trasladado su agradecimiento a quienes han trabajado para sacar de la lista al país centroamericano. "Ahora, a seguir trabajando por Panamá y a seguir realzando su buen nombre en el mundo", ha dicho en un mensaje publicado en redes sociales. La inclusión en la 'lista negra' no implica sanciones contra los países señalados, si bien obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado. Para su elaboración tiene en cuenta la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) sobre países a los que aplicar una "vigilancia reforzada", pero la UE suma otros países en base a criterios propios.

