SANTIAGO (AP) — Atheyna Bylon está acostumbrada a hacer respetar las leyes en su natal Panamá. El jueves, impuso la suya propia sobre el ring de los Juegos Panamericanos y certificó su visado para los Juegos Olímpicos de París.

Bylon avasalló a la brasileña Viviane Dos Santos por 5-0 en el peso mediano del boxeo femenino de Santiago 2023 y el viernes irá por la medalla de oro ante la canadiense Tammara Thibeault, quien derrotó a la mexicana Citlalli Ortiz en la otra llave.

Sin importar lo que ocurra en la final, el triunfo le dio a la pugilista de 34 años al menos una medalla de plata y el pase a París 2024.

“El triunfo significa todo, porque es un sacrificio de muchos años como atleta”; dijo Bylon al final del combate. “Es un gran logro, es el el sueño de cada atleta y gracias a Dios se nos dio”.

Para Bylon, los Juegos Olímpicos de París serán los terceros en su carrera. Ya estuvo en Río 2016 y en Tokio 2020.

Esas participaciones las ha logrado combinando el deporte de los puños con su profesión como sargento de la policía nacional de su país, un trabajo en el que ya lleva 15 años de antigüedad.

“Gracias a Dios en la policía me dan todo el apoyo, especialmente cada vez que tengo que ir a un evento como es ahora”, agregó la panameña quien fue medallista de oro mundial en Jeju, Corea del Sur, en 2014. “Si no fuera por ellos no lo podría haber logrado”.

Fue justamente en el cuerpo de policía donde Bylon comenzó a pelear luego que sus compañeros la motivaron a practicarlo, aunque admite que al principio no le gustaba y eventualmente se enamoró del deporte.

Después de su participación en Santiago 2023, deberá volver a su país a seguir con su trabajo, uno donde dice, no utiliza todo el arsenal de golpes que aprendió en el boxeo.

“Al principio si tuve que usar (los puños), pero ya no pasa mucho”, dijo la panameña. “Creo que ya la gente me conoce y me tiene respeto”.

Y nadie los debe culpar por eso.