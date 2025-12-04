Panameña Copa suspende vuelos a Venezuela hasta el 12 de diciembre

(Actualiza con nueva información)

CIUDAD DE PANAMÁ, 4 dic (Reuters) - La aerolínea panameña Copa Airlines dijo que suspendió sus vuelos hacia y desde Venezuela hasta el 12 de diciembre, mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen "la seguridad operativa" de sus operaciones al país sudamericano.

* La noche del miércoles, Copa había anunciado la suspensión temporal de sus vuelos a Venezuela el jueves y el viernes, alegando un problema con la señal de navegación del que informaron sus pilotos. Pero el jueves, incrementó la medida.

* El problema no comprometió la seguridad de los vuelos, añadió la compañía en un comunicado.

* Copa se une a una lista de aerolíneas internacionales -Iberia, TAP, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra- que han suspendido sus vuelos a Venezuela.

* Las aerolíneas internacionales habían suspendido sus vuelos al país tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país petrolero, luego de que el presidente Donald Trump dijera el fin de semana que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse.

(Reporte de Elida Moreno; Editado por Diego Oré)