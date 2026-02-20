Panameño San Miguelito y LA Galaxy empatan en Copa de Campeones de la Concacaf

19 feb - Sporting San Miguelito de Panamá y LA Galaxy de la MLS empataron el jueves 1-1 en ‌el partido de ida ‌por ⁠la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los goles del partido disputado en el estadio Universitario de la ciudad panameña ​de Penonomé ⁠los ⁠anotaron Rodrigo Tello para Sporting San Miguelito y el ghanés Joseph Paintsil para el equipo ​estadounidense.

Tello puso en ventaja al club panameño a los 37 minutos cuando remató ‌con la cabeza un centro enviado por ​Ángel Valencia.

El Galaxy empató a los 68 ​minutos por conducto de Paintsil, quien definió con un disparo de derecha en el centro del área tras recibir una asistencia del brasileño João Klauss.

Sporting San Miguelito estuvo cerca de anotar el segundo gol a los 81 minutos con un disparo de Julio Betancourt ​que pegó en el travesaño.

La serie se definirá el 25 de febrero cuando LA Galaxy sea local en el Dignity ⁠Health Sports Park de Carson, California.

El miércoles, los clubes estadounidenses Philadelphia Union y Cincinnati pusieron un pie ‌en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras golear como visitantes 5-0 y 4-0 a los debutantes Defence Force de Trinidad y Tobago y Universidad O&M de República Dominicana, respectivamente, en los partidos de ida de la primera ronda.

Philadelphia Union resolverá su serie el 26 de febrero, y Cincinnati lo hará un ‌día antes.

En tanto, Cartaginés de Costa Rica y Vancouver Whitecaps de Canadá empataron 0-0 en ⁠la llave que se definirá el 25 de febrero en el estadio ‌BC Place de Vancouver.

El martes, Los Ángeles FC goleó 6-1 como ⁠visitante a Real España de Honduras en el partido ⁠de ida. Con el abultado triunfo, LAFC tratará de sellar su pase a los octavos de final el 24 de febrero cuando sea local en el estadio BMO.

En el otro partido del martes, el club estadounidense Nashville derrotó 2-0 como visitante al ‌Atlético Ottawa de Canadá. El partido de ​vuelta se disputará el 24 de febrero en el estadio GEODIS Park de Nashville.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial ‌de Clubes del 2029. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)