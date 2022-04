Panasonic amplía su fabricación de bombas de calor en la República Checa

PILSEN, República Checa--(BUSINESS WIRE)--abr. 11, 2022--

La fábrica de Panasonic en Pilsen, República Checa, comenzó a fabricar bombas de calor aire-agua hace 3 años. El trabajo de producción en esta fábrica de Panasonic ha ido en constante aumento, en parte por la creciente demanda, año tras año, de su solución de bombas de calor aire-agua, Aquarea.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220408005398/es/

Panasonic is increasing its heat pump production for Europe (Photo: Business Wire)

Según el European Heat Pump Market and Statistics Report [informe de mercado y estadísticas sobre bombas de calor en Europa], que incluye datos de 21 países europeos, las ventas de bombas de calor en Europa crecieron un 7,4 % en 2020, con 1,62 millones de unidades vendidas, lo que supone un nuevo récord de ventas pese a la pandemia. Desde que Panasonic empezó a fabricar bombas de calor en la fábrica de Pilsen en 2018, la empresa ha experimentado un aumento constante en su capacidad para poder satisfacer las demandas actuales y la futura aceleración del crecimiento en Europa.

Las bombas de calor contribuyen a reducir en 9,16 millones de toneladas anuales las emisiones de CO 2 en la UE y, según la Agencia Internacional de la Energía, podrían suponer un ahorro anual de 1800 millones de toneladas de CO 2 en los sectores industrial y de la construcción. Según palabras del director general de Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe, Enrique Vilamitjana: «En Europa, la demanda de la tecnología de bombas de calor ha sido muy elevada en los últimos años, pero actualmente estamos observando una auténtica aceleración. Europa está muy concienciada con el cambio climático y existe una clara voluntad de renovar y construir viviendas medioambientalmente sostenibles. De esta manera, nuestros productos de climatización seguirán ayudando a consumidores y proveedores a reducir su huella de carbono. En cooperación con nuestra división de I+D en climatización de Alemania, contamos con la capacidad de diseñar y producir bombas de calor que satisfacen las crecientes necesidades de nuestros clientes europeos».

Sobre el grupo Panasonic Para saber más del grupo Panasonic, visita: https://holdings.panasonic/global/

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220408005398/es/

CONTACT: Contacto con los medios:

Panasonic Europe, Comunicación Corporativa

Tanya Houston

tanya.houston@wildwoodpr.com

Keyword: czech republic europe

Industry keyword: utilities alternative energy energy technology residential building & real estate commercial building & real estate environment construction & property engineering building systems other technology manufacturing

SOURCE: Panasonic

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 04/11/2022 09:00 am/disc: 04/11/2022 09:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220408005398/es