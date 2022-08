Panasonic muestra soluciones únicas para luchar contra el cambio climático

WIESBADEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--ago. 31, 2022--

En IFA 2022, Panasonic presentará no sólo sus últimos productos de electrónica de consumo, sino también las soluciones integrales y concretas de la compañía para luchar contra uno de los problemas sociales más graves de la actualidad, el cambio climático. Con su plan GREEN IMPACT, Panasonic pretende hacer una contribución fundamental para abordar los problemas medioambientales, con un enfoque específico en la reducción a gran escala del carbono y la economía circular. El compromiso de Panasonic con la sostenibilidad, con sus dos puntos focales de neutralidad de carbono y economía circular, también es evidente en el nuevo stand de IFA en el pabellón "HUB27", que ocupa una superficie de más de 5000 metros cuadrados.

En el "Área Central" del nuevo stand, Panasonic presentará aquellos proyectos piloto de sostenibilidad y tecnologías energéticas que apoyan la descarbonización de la sociedad y ayudan a resolver problemas ambientales adicionales de nuestro planeta. Con el objetivo de reducir significativamente su huella de carbono, el concepto y el diseño del stand han sido desarrollados de nuevo, lo que ha permitido una reducción total de 140 toneladas de emisiones de CO 2 con respecto a 2019, lo que supone una disminución del 71% de las emisiones. Este ahorro se ha conseguido gracias a la cuidadosa selección de materiales, a la forma de presentar los productos y a la decoración de las paredes. 140 toneladas de emisiones ahorradas y evitadas, tal y como muestran los cálculos según el Protocolo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), equivalen a las emisiones de CO 2 de un coche de combustión de tamaño medio que recorre aproximadamente un millón de kilómetros.

"Europa está muy avanzada en la actuación sobre la sostenibilidad y, por tanto, es una región clave para encabezar nuestra agenda medioambiental. Para integrar la misión de sostenibilidad en nuestra estrategia de negocio, Panasonic Group ha lanzado 'GREEN IMPACT', una visión estratégica que resume nuestro compromiso y acciones para alcanzar las emisiones cero en 2050", explica Masahiro Shinada, presidente y CEO de Panasonic Corporation.

En el stand de Panasonic en IFA se expondrán algunas soluciones y proyectos piloto que ya tienen un impacto ecológico.

Neutralidad en carbono: calefacción ecológica y asequible

Cada vez son más necesarias soluciones de calefacción y refrigeración sostenibles y asequibles para viviendas particulares, oficinas y diversos espacios comerciales. Con el nuevo sistema Aquarea EcoFleX, Panasonic conecta una unidad de aire canalizado con tecnología nanoe™ X y una bomba de calor Aquarea aire-agua, o lo que es lo mismo, combina la climatización con la purificación del aire. El innovador sistema híbrido proporciona calefacción y refrigeración de espacios con eficiencia energética, aire más limpio y recuperación de calor del agua caliente. Equipado con la tecnología nanoe™ X patentada por Panasonic, también inhibe cinco tipos de contaminantes, incluyendo ciertas bacterias y virus, así como los olores, asegurando un ambiente perfectamente climatizado y un aire más limpio, todo lo cual contribuye a mejorar el bienestar espacial.

El sistema de control Aquarea EcoFleX está equipado con Wi-Fi de serie con adaptadores incluidos para una conectividad instantánea a través de la App Comfort Cloud de Panasonic que permite un control inteligente y una monitorización continua del consumo energético por parte del usuario. Un sistema de monitorización de mantenimiento remoto, Aquarea Service Cloud, permite al técnico de servicio o al instalador ver el sistema de la bomba de calor antes de que se produzca cualquier momento de inactividad. Cuando funcionan con electricidad ecológica, las bombas de calor aire-agua Aquarea prácticamente no generan emisiones de CO 2 durante su funcionamiento, ya que hasta el 80 % de la energía térmica necesaria se toma del aire ambiente. El sistema Aquarea EcoFleX es, por tanto, uno de los aspectos más destacados de las soluciones energéticas de Panasonic para calefacción y refrigeración.

Reducción del carbono: menor dependencia de la energía fósil y menores emisiones de CO 2

Un elemento destacado de la sección de productos y soluciones energéticas en el Área Central del stand de Panasonic en IFA 2022 será el generador de pila de combustible de hidrógeno puro. Puede funcionar con hidrógeno verde. En general, el hidrógeno verde se genera separando las moléculas de agua (H 2 O) en hidrógeno (H 2 ) y oxígeno (O 2 ). Para ello se utiliza la energía sobrante de las energías renovables (paneles fotovoltaicos o molinos de viento).

Una sola unidad de pila de combustible de hidrógeno puro de Panasonic puede generar hasta 5 kW de electricidad, lo que es adecuado para la demanda de instalaciones comerciales a pequeña escala. Además, si se conectan y controlan varias unidades de pila de combustible se puede aumentar la potencia en función de la demanda. El sistema ya se utiliza comercialmente en Japón y se espera que se introduzca en Europa una vez que se garanticen las condiciones infraestructurales y la disponibilidad de hidrógeno puro.

Noventa y nueve unidades de estos innovadores sistemas de pila de combustible de hidrógeno puro forman parte de la instalación piloto que comenzó a funcionar en abril de 2022 en una fábrica de Panasonic en Japón. Se pretende que el 100 % de la energía utilizada para las operaciones del sitio se genere a partir de recursos renovables. La instalación "RE100" (Renewable Energy 100%) forma parte de un sistema de energía autosuficiente que combina la generación a partir de hidrógeno puro y de paneles fotovoltaicos, así como cierto almacenamiento en baterías. Este tipo de autonomía energética verde para los centros de fabricación es muy singular en todo el mundo. Panasonic ya ha recibido muchas solicitudes de sectores de la industria privada, así como de gobiernos interesados en este tipo de instalaciones.

Economía circular: nueva concepción de diseño para prolongar la vida de nuestros productos

Panasonic aborda la cuestión de la creación de una economía circular desde varios ángulos. Para Panasonic es especialmente importante cambiar su pensamiento de diseño para prolongar la vida útil de sus productos. Un nuevo producto, que se lanzó en Europa en julio de este año, realmente encarna este pensamiento: el dispositivo modular de aseo personal MULTISHAPE. El producto está fabricado con un diseño modular e incluye cabezales intercambiables, lo que permite realizar cinco tipos diferentes de aseo personal acoplando una afeitadora, una recortadora, un cepillo de dientes y otros accesorios.

El diseño modular elimina la necesidad de un motor, una batería recargable y un adaptador para cada producto, con lo que se ahorra un 60 % de recursos en comparación con el diseño convencional del producto. El diseño modular también significa que los propios usuarios pueden sustituir las piezas individuales en el improbable caso de que se rompan, y el producto en sí puede utilizarse durante mucho tiempo. Empezando por los productos de cuidado personal en Europa, Panasonic adoptará gradualmente esta filosofía de diseño basada en la economía circular y la ampliará a otras regiones y productos.

Panasonic green impact: la sostenibilidad como núcleo de las actividades de panasonic

Panasonic Group se ha comprometido firmemente a reducir a cero las emisiones de CO 2 de sus propias operaciones para 2030, y a lograr un total de más de 300 millones de toneladas 1 en emisiones reducidas y evitadas para 2050 en su cadena de valor y a través de innovaciones. Estos más de 300 millones de toneladas de emisiones de CO 2 hasta 2050 equivalen aproximadamente al uno por ciento 2 de las actuales emisiones mundiales totales de 33 000 millones de toneladas al año.

Como un hito en el camino hacia la consecución de los objetivos y metas de 2030 y 2050, las metas de su plan GREEN IMPACT 2024 (ejercicio fiscal 2025) de Panasonic Group establecen acciones específicas que deben completarse para entonces. Su objetivo es reducir las emisiones de CO 2, especialmente de sus propias operaciones. La siguiente tabla ofrece algunos ejemplos concretos:

Resultados ef2021

Objetivos ef2025

CO2/ Energía

Impacto propio: Reducciones de CO2 en nuestro propio VC3

–

16,34 mt 4

- Ámbitos 1 y 23: fábricas con cero emisiones de CO2

7 fábricas

37 fábricas

- Ámbitos 1 y 23: reducciones de CO2

–

0,26 mt 4

- Ámbito 33: reducciones de CO2 en el uso de nuestros productos por los clientes

–

16,08 mt 4

Impacto de la contribución: “Emisiones evitadas” para la sociedad

23,47 mt

38,3 mt 4

Recursos/ ec5

Índice de reciclado de residuos de las fábricas

98,7 %

99 % o más

Uso de resina reciclada (suma de 3 años6)

43,3 kt

90 kt

Productos/modelos de negocio basados en EC

5 negocios

13 negocios

1 Emisiones de CO 2 relacionadas con la energía en 2019: 33 600 millones de toneladas (fuente: AIE). 2 El factor de emisión de CO 2 se basa en 2020 3 Clasificación realizada en base al Protocolo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el estándar internacional de cálculo 4 El tamaño de los objetivos de reducción de CO 2 mostrados arriba son las diferencias con respecto a los realizados en el año fiscal 2021 5 CE: Economía circular 6 "Suma de 3 años": Resultados acumulados del año fiscal 2020 al año fiscal 2022 / Objetivos acumulados del año fiscal 2023 al año fiscal 2025

Acerca de Panasonic Group

Líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones en los sectores de la electrónica de consumo, la vivienda, la automoción, la industria, las comunicaciones y la energía en todo el mundo, Panasonic Group cambió a un sistema de empresa operativa el 1 de abril de 2022, con Panasonic Holdings Corporation como sociedad de cartera y ocho empresas situadas bajo su paraguas. Fundado en 1918, el grupo se compromete a mejorar el bienestar de las personas y la sociedad y dirige sus negocios basándose en los principios fundacionales aplicados para generar nuevo valor y ofrecer soluciones sostenibles para el mundo actual. El grupo registró unas ventas netas consolidadas de 56 400 millones de euros (7.388.800 millones de yenes) en el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022. Dedicado a mejorar el bienestar de las personas, Panasonic Group está unido para ofrecer productos y servicios superiores que les ayuden como afirma su eslogan a “Live Your Best” (Vivir lo mejor posible).

Para más información sobre Panasonic Group, visite: https://holdings.panasonic/global/

