Panathinaikos y Lyon, rivales de Betis y Celta en octavos de Europa League

El Lyon del brasileño Endrick será el rival del Celta en los octavos de final de la Europa League, según el sorteo celebrado este viernes en Nyon (Suiza), mientras que el otro representante español, Betis, se medirá al Panathinaikos.

En caso de superar las eliminatorias de octavos y cuartos, los dos equipos españoles podrían enfrentarse en semifinales.

Otras eliminatorias destacadas serán las que enfrenten a Lille y Aston Villa, así como el duelo 100% italiano entre Bolonia y Roma y el choque entre Sttutgart y Oporto.

Los partidos de ida se disputarán el 12 de marzo y los de vuelta una semana después, el jueves 19.

Programa de las eliminatorias de octavos de final de la Europa League:

Ferencváros (HUN) - Sporting de Braga (POR)

Panathinaikos (GRE) - Betis (ESP)

Genk (BEL) - Friburgo (GER)

Celta (ESP) - Lyon (FRA)

Stuttgart (GER) - Oporto (POR)

Nottingham (ENG) - Midtjylland (DEN)

Bolonia (ITA) - Roma (ITA)

Lille (FRA) - Aston Villa (ENG)