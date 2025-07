Pandillas en Haití incendian el famoso hotel Oloffson

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — El otrora ilustre Grand Hôtel Oloffson de Haití, una querida casa de estilo gótico de jengibre que inspiró libros, albergó fiestas hasta el amanecer y atrajo a visitantes desde Mick Jagger hasta presidentes haitianos, fue incendiado por pandillas el pasado fin de semana.

Cientos de haitianos y extranjeros lamentaron la noticia mientras se difundía en las redes sociales; el lunes, el gerente del hotel confirmó el incendio en X. Aunque la violencia de las pandillas había obligado al hotel en la capital, Puerto Príncipe, a cerrar en los últimos años, muchos esperaban que reabriera.

"Generó tanta cultura y expresión", dijo Riva Précil, una cantante haitiano-estadounidense que vivió en el hotel desde los 5 hasta los 15 años. En una emotiva entrevista telefónica, Précil recordó cómo aprendió a nadar, bailar y cantar en el Oloffson.

El veterano gerente del hotel, Richard Morse, quien había estado supervisando la propiedad de forma remota desde Estados Unidos desde el cierre del hotel en 2022, dijo a The Associated Press el lunes que durante varios meses hubo rumores persistentes de que el hotel se había incendiado.

"Así que cuando escuché el domingo por la mañana que se había quemado, hice lo que suelo hacer, que es llamar a alguien que tiene drones y pedirle que vaya a echar un vistazo", dijo. "Esta vez, cuando me llamaron de vuelta, dijeron algo como 'toma asiento'. Supe entonces que esto no era como las otras veces".

El ataque a la comunidad donde se encontraba el hotel comenzó tarde el sábado, según James Jean-Louis, quien vive en las colinas sobre el Oloffson. Dijo a The Associated Press por teléfono el domingo que observó las llamas mientras él y otros residentes eran expulsados mientras la policía y las pandillas intercambiaban intensos disparos.

Actualmente, los periodistas no pueden visitar el sitio y verificar los daños en el hotel porque las pandillas controlan el área, que sigue inaccesible. Patrick Durandis, director del Instituto para la Salvaguardia del Patrimonio Nacional, también confirmó el incendio en un mensaje a la AP.

Entre los que lamentaron el incendio se encontraba Michael Deibert, autor de "Notes From the Last Testament: The Struggle for Haiti" y "Haiti Will Not Perish: A Recent History".

Aterrizó en Miami el domingo solo para abrir su teléfono y ver una avalancha de mensajes de amigos en Haití.

"Cuando ibas al Oloffson, realmente sentías que te conectabas con la historia política y cultural de Haití", dijo. "Ibas a Haití y nunca eras el mismo. Y el Oloffson realmente capturaba eso".

“Es nuestro hogar”

El hotel atrajo a artistas, intelectuales y políticos de Haití y más allá, incluidos Jacqueline Onassis y Tennessee Williams.

También sobrevivió a golpes de Estado, dictaduras y el devastador terremoto de 2010.

Isabelle Morse, hija de Richard Morse, dijo que a él le encantaba tener escritores, fotógrafos y otros artistas en el Oloffson.

"Su sentido de comunidad era muy importante para él", dijo en una entrevista telefónica el lunes, describiendo el hotel como "toda su vida".

"Para él, representaba libertad, donde personas de todos los ámbitos de la vida podían entrar y compartir ese espacio", dijo.

Richard Morse señaló que era reacio a hablar sobre lo que le sucedió al hotel dado que en Haití "tantas personas están muriendo y siendo violadas y perdiendo todo que no quiero que el enfoque esté en el hotel".

Morse pasó casi 30 años en el Oloffson. Es donde conoció a su esposa, tuvo a sus hijos y comenzó su banda, RAM.

"No hay vida sin esperanza, así que tenemos que considerar traer de vuelta a Haití y traer de vuelta el hotel y traer de vuelta el arte y la cultura", añadió.

Isabelle Morse dijo que sus padres esperaban reabrir el Oloffson.

"No es solo un negocio, es nuestro hogar. Nos criamos allí", indicó. "Se trataba más de volver a casa que de reabrir el negocio".

El patrimonio de Haití en llamas

El Oloffson sirvió como palacio de verano presidencial a principios de 1900 y luego se convirtió en un hospital del Cuerpo de Marines de Estados Unidos antes de que un capitán de mar sueco lo convirtiera en un hotel en la década de 1930.

También sirvió de inspiración para el ficticio Hotel Trianon en la novela de 1966 de Graham Greene "Los comediantes", ambientada en Haití bajo la brutal dictadura de François Duvalier, mejor conocido como "Papa Doc".

En la vida real, el turismo disminuyó bajo los Duvalier, y el hotel se convirtió en un refugio para trabajadores humanitarios y corresponsales extranjeros.

A finales de la década de 1980, Richard Morse se convirtió en el gerente del hotel. Su banda, RAM, tocaba música de raíces haitianas los jueves por la noche que se volvieron legendarios, al igual que las celebraciones del Día de los Muertos conocidas como Fèt Gede que atraían a practicantes del vudú.

"Era un recipiente para que tantas personas se reunieran y se expresaran libremente", recordó Précil. "RAM realmente creó esa cultura y ese ambiente, lo hizo un espacio que daba la bienvenida a personas de todo tipo de denominaciones y preferencias sexuales".

El Oloffson estaba enclavado en la comunidad de lujo de Pacot en la esquina sureste de la capital del país. Estaba rodeado de exuberantes jardines y a menudo se describía como un lugar mítico, famoso por su intrincada celosía, torretas y agujas y crujientes pisos de parquet que caracterizan a las casas de jengibre en peligro de Haití.

Un anuncio de la década de 1940 del departamento de turismo de Haití decía que el hotel estaba situado "en la sección más fresca de la ciudad" y señalaba que allí se hablaba inglés, francés, alemán y español.

El hotel cerró en los últimos años cuando las pandillas comenzaron a asaltar y tomar el control de comunidades que antes eran pacíficas.

"Mucho del patrimonio arquitectónico de Haití se está incendiando ahora mismo mientras los llamados líderes se quedan con las manos en los bolsillos", dijo Deibert. “La destrucción del Oloffson es simbólica de la destrucción de la historia y la cultura de Haití que hemos estado observando en los últimos años.”

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.