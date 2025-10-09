Pandillas y policía se enfrentan en Haití mientras se celebra reunión de gabinete

Miembros de pandillas se enfrentaron con la policía el jueves cerca de la sede del gobierno de Haití mientras los ministros del frágil gobierno interino se reunían por primera vez en meses.

La AFP y un testigo confirmaron que hubo fuertes tiroteos en gran parte del centro de Puerto Príncipe, cerca del Palacio Nacional. La policía y vehículos armados patrullaban las calles de la capital.

El edificio había sido desalojado previamente porque el área es considerada demasiado peligrosa. Sin embargo, la reunión se llevó a cabo allí este jueves para tratar de dar una sensación de normalidad y orden, inexistentes en el país.

Haití no tiene Congreso ni presidente en ejercicio, y no ha llevado a cabo una elección desde 2016. Pandillas armadas controlan gran parte del país a pesar del despliegue de una fuerza internacional liderada por Kenia.

La oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé publicó un comunicado diciendo que la reunión marcó una "fase simbólica y decisiva" para que el gobierno retome el control del centro de Puerto Príncipe.

El gobierno no reportó en un primer momento si hubo heridos o muertos.

Según la agenda del consejo de ministros consultada por la AFP, el gobierno interino debía pronunciarse sobre el presupuesto del Estado y una contribución de Haití a una fuerza contra pandillas validada el mes pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Haití tiene una larga historia de inestabilidad política, pobreza, corrupción, violencia y de desastres naturales. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado en 2021 y desde entonces no ha sido reemplazado.

La situación empeoró en 2024 cuando las pandillas empezaron una ofensiva que llevó a la renuncia del primer ministro.

El presidente del consejo de transición que gobierna Haití, Laurent Saint-Cyr, dijo recientemente en la ONU que su país está "en guerra".

