Pandilleros matan a 7 policías en Guatemala tras represión de motines carcelarios

El gobierno de Guatemala acusó este domingo a pandillas de matar a siete policías en varios atentados por su negativa a negociar con estos grupos criminales el traslado de sus cabecillas a una cárcel de menor seguridad.

Los asesinatos se produjeron un día después de que grupos de pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas en tres cárceles del país; una de las prisiones ya fue recuperada.

"Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos", dijo el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa.