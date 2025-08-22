Pandilleros se amotinan en varias cárceles de Guatemala para presionar al Gobierno

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Reclusos vinculados a pandillas han lanzado este jueves sendos motines en dos cárceles de Guatemala para plantear una batería de exigencias al Gobierno, que ya ha avisado de que no cederá a estos chantajes y hará todo lo posible para restablecer el control de los centros penitenciarios.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ha confirmado "secuestros" en las cárceles de Fraijanes y El Boquerón. "Nuestra prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, sin ceder un solo paso ante estos criminales", ha advertido en su cuenta de la red social X.

Según Jiménez, se trata de "intentos desesperados" por parte de pandilleros que quieren "llamar la atención y presionar al Estado" para recuperar a líderes de bandas recluidos en una tercera cárcel, la de Renovación I, de máxima seguridad.

El ministro ha subrayado que "los líderes de las pandillas no se van a trasladar" y que permanecerán por tanto en dicha prisión, desde donde considera que no tienen "ninguna capacidad de dirigir sus estructuras criminales".