Panel de la Corte Suprema de Brasil condena por unanimidad a cómplices de asesinato de Marielle Franco

RÍO DE JANEIRO, 25 feb (Reuters) - Un panel del Supremo Tribunal Federal de Brasil votó el miércoles a favor de condenar a un exlegislador y otras cuatro personas por su participación en el asesinato en 2018 de la concejala y activista de derechos humanos Marielle Franco en Río de Janeiro, junto con su chofer Anderson Gomes

Los cuatro jueces del panel determinaron que el exdiputado Chiquinho Brazão y su hermano, Domingos Brazão, concejal del Tribunal de Cuentas del estado de Río de Janeiro, ordenaron el asesinato de Franco para impedir que ella y su partido político crearan obstáculos a su plan ilegal de apropiación de tierras

Franco, una estrella en ascenso del Partido Socialismo y Libertad de Brasil, era una concejala progresista de 38 años, negra y homosexual, nacida en un barrio pobre de Río. El ataque contra una funcionaria electa de la talla de Franco conmocionó a Río de Janeiro, a pesar de su larga historia de violencia urbana, y provocó una indignación generalizada en Brasil y a nivel internacional

La sentencia pone fin a un proceso de ocho años para llevar ante la justicia a los responsables de la sonada muerte de Franco, en un país donde los asesinatos suelen quedar impunes

Los hermanos Brazão, que se encontraban entre los políticos más poderosos de Río de Janeiro, ganaron millones de dólares gracias a un plan que les permitió apropiarse de terrenos públicos en la zona oeste de la ciudad para proyectos inmobiliarios privados

Rivaldo Barbosa, en aquel momento jefe de policía de Río, fue condenado por obstaculizar las investigaciones. Otros dos hombres fueron condenados por formar parte de la organización criminal. Los cinco negaron su participación en el asesinato durante el juicio

Franco y su conductor fueron asesinados a tiros en su coche tras salir de un evento la noche del 14 de marzo de 2018. Los hombres acusados de apretar el gatillo, Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, antiguos agentes de policía, se declararon culpables y están cumpliendo condenas de varias décadas

Los hermanos Brazão fueron detenidos en 2024 después de que Lessa los nombró como los autores intelectuales de los asesinatos como parte de un acuerdo con la fiscalía para ayudar a los investigadores. (Reporte de Fabio Teixeira. Edición de Bill Berkrot; Editado en Español por Ricardo Figueroa)