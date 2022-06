Panel de la fda respalda la vacuna para el covid de novavax, que apunta a los escépticos

Por Michael Erman y Manas Mishra

7 jun (Reuters) - Los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos respaldaron el martes de forma abrumadora que se autorice la vacuna del COVID-19 de Novavax Inc. para su uso en adultos, que la farmacéutica espera que se convierta en la inyección que elijan algunos escépticos.

El panel externo de expertos en vacunas votó 21-0 con una abstención a favor para su uso en mayores de 18 años, después de discutir si los beneficios de la inyección superan los riesgos, incluyendo los raros casos de inflamación del corazón que pueden estar asociados con la vacuna.

Si la FDA sigue la recomendación y autoriza la inyección, será la cuarta vacuna para el COVID disponible para su uso en adultos en Estados Unidos. La FDA ha aprobado las anteriores a los pocos días de las votaciones del panel, y su distribución siguió rápidamente.

El calendario de Novavax no está claro.

El presidente comercial de Novavax, John Trizzino, dijo que la agencia todavía está revisando los documentos que detallan sus procesos de fabricación, que presentaron la semana pasada.

"Esperamos tener el producto en Estados Unidos en nuestro almacén a finales de junio", dijo en una entrevista, y añadió que la compañía planea enviar millones de dosis fabricadas por su socio, el Serum Institute de la India, poco después de la autorización.

La inyección de Novavax, que ya está disponible en más de 40 países, es un tipo de vacuna más tradicional que emplea una tecnología que se ha usado durante décadas para combatir enfermedades como la gripe.

Novavax, que tiene su sede en Maryland, espera hacerse un hueco entre los cerca de 27 millones de adultos estadounidenses que aún no se han vacunado, sobre todo los que no quieren recibir una vacuna como la de Pfizer/BioNTech o la de Moderna Inc, basada en la innovadora tecnología del ARN mensajero (ARNm).

"Tenemos un problema muy grave de aceptación de las vacunas en Estados Unidos", dijo Peter Marks, funcionario de la FDA, al grupo de expertos.

"Cualquier cosa que podamos hacer para que la gente se sienta más cómoda para poder aceptar estos productos médicos que pueden salvar vidas es algo que nos sentimos obligados a hacer", añadió.

Sin embargo, la demanda no se ha materializado en Europa, donde Novavax también dijo que podría impulsar la vacunación entre los indecisos.

Antes de que se puedan administrar las inyecciones, la FDA debe autorizar la vacuna y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) deben dar luz verde a su uso.

