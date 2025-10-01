Panel de la OPEP+ subraya la necesidad de cumplir plenamente con los límites de producción

LONDRES, 1 oct (Reuters) - Un panel de la OPEP+ subrayó la necesidad de lograr el pleno cumplimiento de los acuerdos de producción de petróleo en su reunión virtual del miércoles, dijo la OPEP en un comunicado tras la reunión.

La reunión del Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo (JMMC), que incluye a los principales ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados liderados por Rusia, comenzó alrededor de las 1230 GMT.

El JMMC no tiene autoridad para tomar decisiones sobre los niveles de producción de la OPEP+. (Reporte de Alex Lawler y Ahmad Ghaddar; editado en español por Carlos Serrano)