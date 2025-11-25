LA NACION

Paneque pide a la justicia tener en cuenta el estudio de los forenses sobre Pujol de cara al juicio

Paneque pide a la Justicia tener en cuenta el estudio de los forenses sobre Pujol de cara al juicio

BARCELONA, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La portavoz y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido a la justicia que tenga en cuenta el estudio de los forenses sobre las condiciones físicas y cognitivas del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de cara a su declaración en el juicio en la Audiencia Nacional (AN).

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz ha asegurado que respeta y confía en la justicia, pero ha insistido en que atienda a la opinión expresada por los forenses.

Paneque también ha expresado respeto a la figura institucional de Pujol, pese a las "diferencias" sobre las políticas llevadas a cabo durante su mandato, y ha insistido en que respetan el procedimiento judicial.

