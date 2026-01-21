Panetta del BCE dice que bancos tendrán que emitir dinero privado totalmente digital

Por Valentina Za y Antonella Cinelli

MILÁN, 21 ene (Reuters) - El dinero de los bancos comerciales será totalmente digital en el futuro, al igual que el dinero de los bancos centrales, y ambos seguirán anclando al sistema monetario, dijo el miércoles un alto cargo del Banco Central Europeo.

El creciente uso de activos financieros en forma digital, o tokenizados, ha suscitado dudas sobre el futuro del sistema monetario de dos niveles que vincula el dinero de los bancos centrales y el privado. Algunos expertos advierten que las monedas estables podrían socavar el principio de que todas las formas de dinero cotizan a la par y son intercambiables con independencia de su emisor.

En un discurso ante la asociación bancaria italiana, el Gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, dijo que es difícil predecir cómo evolucionaría el uso de las monedas estables, pero insistió en que no desplazarían al dinero tradicional, que describió como el único anclaje estable del sistema financiero.

Las monedas estables suelen estar referenciadas a un activo financiero convencional, principalmente el dólar estadounidense, para mantener un valor estable.

"No cabe duda de que se desarrollarán porque la administración estadounidense les está dando un gran impulso", dijo Panetta, añadiendo que Washington fomentaba los activos digitales para apoyar la demanda de dólares.

"No está claro qué papel tendrán (...) pero espero que el sistema siga centrado en el dinero del banco central y del banco comercial, y ambos tendrán que convertirse en digitales".

Para garantizar que el dinero del banco central siga siendo relevante en una economía cada vez más digital y proteger la soberanía monetaria de Europa, el BCE pretende lanzar un euro digital en 2029.

"Espero que el dinero de los bancos comerciales también se tokenice en su mayor parte", dijo Panetta.

La tokenización se refiere a la conversión de activos financieros en fichas digitales emitidas en un registro distribuido como la cadena de bloques.

El proyecto del euro digital se ha enfrentado a la resistencia de los bancos, especialmente en Alemania, que temen la competencia del BCE.

Panetta afirmó que los recientes acontecimientos geopolíticos mostraron que puede ser arriesgado para Europa depender de empresas estadounidenses como Visa, Mastercard y PayPal para más de dos tercios de sus pagos.

Como miembro del Comité Ejecutivo del BCE antes de convertirse en gobernador del banco central, Panetta dirigió el proyecto del euro digital.

"Cuando hablé de esto con los bancos de un gran país europeo que se oponían al euro digital porque les preocupaba perder el 30% de los pagos que gestionaban digitalmente, les dije: en lugar de preocuparse por el 30%, piensen en quién controla el 70% que ya han perdido", afirmó. (Reporte de Valentina Za y Antonella Cinelli. Editado en Español por Ricardo Figueroa)