Panetta del BCE dice que importaciones chinas ayudaron a caída de la inflación mayor a la prevista

Por Valentina Za

VENECIA, Italia, 21 feb (Reuters) - Los riesgos para la inflación de la zona euro son "significativos" en ambos sentidos, advirtió el sábado un responsable de alto rango del Banco Central Europeo, añadiendo que el impacto de las importaciones chinas baratas en los precios merece una atención especial

Tras una desaceleración de la inflación más pronunciada de lo esperado a principios de 2026, las nuevas proyecciones económicas del personal del BCE en marzo proporcionarán elementos adicionales para orientar las decisiones de política monetaria en los próximos meses, afirmó Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del BCE

"Tanto los riesgos alcistas como los bajistas para la inflación son significativos", afirmó Panetta, que dirige el banco central italiano, en el texto de un discurso pronunciado en la conferencia financiera Assiom-Forex

"La política monetaria debe mantener un enfoque flexible, anclado en las perspectivas a medio plazo y basado en una evaluación exhaustiva de los datos y sus implicaciones para la inflación y el crecimiento", añadió

La inflación de la zona euro cayó en enero al 1,7%, su nivel más bajo en 16 meses, por debajo del objetivo del 2% del BCE, lo que llevó a algunos responsables políticos a advertir de que el crecimiento de los precios podría ralentizarse demasiado

Panetta afirmó que la caída de la inflación no "alteraba significativamente la evaluación a medio plazo, pero ponía de relieve una serie de aspectos que debían vigilarse"

"El principal es la tendencia de las importaciones procedentes de China", añadió

Las importaciones chinas a la zona euro han aumentado un 27% en términos de volumen desde principios de 2024, con una caída de los precios del 8%, dijo, y añadió que esto estaba haciendo bajar el precio de los productos expuestos a la competencia china

"El impacto desinflacionista sigue siendo limitado por el momento, pero ya es visible —los precios de los productos más expuestos a la competencia china se están desacelerando más rápidamente que el resto— y podría acentuarse en los próximos meses"

Otros riesgos a la baja para la inflación provienen de un posible fortalecimiento adicional del euro o de una corrección en los mercados financieros, donde es posible que las acciones y los bonos corporativos no estén valorando adecuadamente los riesgos económicos

"Por otra parte, los mercados energéticos siguen expuestos a tensiones geopolíticas", afirmó, con riesgos inflacionistas derivados del aumento de los precios de las materias primas o de una mayor fragmentación de las cadenas de suministro mundiales, lo que eleva los costos de los insumos.