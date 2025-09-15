Pangea refuerza su presencia internacional y estrena su primera tienda experiencial en México

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Pangea The Travel Store fortalece su presencia internacional mediante la apertura de su primera tienda experiencial en Polanco (México), según informó la compañía en un comunicado. El establecimiento ofrece a los viajeros un espacio donde diseñar su viaje totalmente a medida, con el apoyo de asesores en destinos y tipos de viaje. La firma ha escogido México como su primer destino de expansión internacional por la afinidad cultural, el idioma compartido y el gran potencial del mercado turístico local, además de ser la puerta de entrada para su desarrollo en Latinoamérica. Con esta apertura, Pangea suma una 'travel store' más a las que cuenta en Ciudad de México, puesto que la primera de ellas se sitúa en la zona de Universidad. Por su parte, la empresa cuenta con más de 20 tiendas repartidas en España que han dado servicio a más de 150.000 viajeros en su década de existencia.