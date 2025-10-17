Panichelli da un dolor de cabeza al PSG

El Paris Saint-Germain no pudo pasar del empate en casa este viernes (3-3) ante el Estrasburgo en la octava fecha y podría perder el liderato de la liga francesa el fin de semana, bajo el acecho de Marsella y Lyon.

Pero el nombre propio del partido fue el del delantero argentino Joaquín Panichelli, autor de dos goles de bella factura, el segundo de ellos de cabeza.

El conjunto de Luis Enrique abrió el marcador por medio de Bradley Barcola (6'), pero el delantero argentino del equipo de Alsacia se vistió de estrella en el Parque de los Príncipes.

El belga Diego Moreira marcó entre medias (41'), aunque los locales lograron igualar con goles de Gonçalo Ramos (58', de penal) y de Senny Mayulu (79').

El PSG, que el martes visitará al Bayer Leverkusen por la Liga de Campeones de Europa, cuenta con 17 puntos, uno más que su rival de este viernes y dos más que Olympique de Marsella y Lyon, que deben disputar sus partidos respectivos de la octava fecha ante Le Havre y Niza.

Los parisinos no contaban con ese tropiezo ante su afición, después de haber solventado con garantías el obstáculo de un inicio de temporada marcado por las lesiones. Y eso que su estrella Désiré Doué regresó a la competición, pero él solo no pudo paliar las numerosas ausencias.

Efectivo en Barcelona (1-2), en duelo de Champions, el bricolaje realizado por Luis Enrique mostró sus limitaciones este viernes.

Máximo goleador

El DT español decidió preservar a su medio campo tipo -Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves- y a sus dos laterales, Nuno Mendes y Achraf Hakimi, así como a los defensores centrales Marquinhos y Willian Pacho.

Ibrahim Mbaye en ataque, Lee Kang-in y Senny Mayulu en el centro, Illya Zabarnyi, Lucas Beraldo y Lucas Hernández en defensa constataron en sus carnes que el Estrasburgo es un equipo que ocupa el segundo puesto por méritos propios y que no llegó a la capital francesa de turismo.

El Estrasburgo es "uno de los mejores equipos de la Ligue 1, sin ninguna duda. Sabíamos de la dificultad, pero priorizamos, tras el parón internacional, la gestión de minutos de cada jugador", declaró Luis Enrique.

Así, Zabarnyi fue superado por los aires por Panichelli, que marcó de impresionante remate de cabeza a centro de Guéla Doué, el hermano de la estrella parisina.

El exdelantero del Mirandés, de la segunda división española, se ha erigido en uno de los mejores jugadores del campeonato galo en este inicio de curso. Luego de los dos goles de este viernes lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 7 dianas.

Pero el conjunto parisino salvó los muebles con el penal convertido por el portugués Ramos y el gol de Mayulu, quien confirmó su eficacia con solo 19 años, después de haber marcado en la final de la Champions en Múnich y ante el Barça antes de la ventana internacional.

