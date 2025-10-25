Panichelli, el goleador argentino de altos vuelos del Estrasburgo

Por alto, el horizonte está despejado para el atacante argentino Joaquín Panichelli, máximo goleador de la Ligue 1 (7 tantos) y que encadena actuaciones de altos vuelos mientras su compañero Emanuel Emegha, lesionado, se recupera.

El domingo, en la novena jornada del campeonato francés, Panichelli tiene otra oportunidad de brillar, esta vez frente al Lyon.

El jueves, en el empate 1-1 ante el Jagiellonia Bialystok polaco en la Conference League, el delantero argentino de 1,90 metros llegó una vez más muy alto para marcar con un remate acrobático que permitió a su equipo evitar la derrota.

"Son goles que consigue ya en los entrenamientos. Va a buscar cualquier balón en el aire, así que no estoy sorprendido", dijo su compañero portugués Diego Moreira a la televisión francesa Canal+, calificándole como "una máquina de marcar".

"Cuando el balón está en el área, es más una cuestión de intuición que otra cosa.

“Estoy contento por haber ayudado al equipo a conseguir este punto", afirmó el jugador de Córdoba, fichado en julio al Alavés (1ª división española), que le había cedido el pasado curso al Mirandés (2ª división española), donde convenció con 21 tantos y 8 asistencias.

- Doblete en París -

Formado en el River Plate de su país, donde no consiguió brillar, Panichelli (23 años) ha vivido su eclosión en Europa.

En el club alsaciano no dejan de elogiarle y los responsables del equipo subrayan sus "increíbles capacidades" y su "fuerza relativa en relación a su peso", lo que le hace ser especialmente poderoso en el juego aéreo a imagen del atacante chileno Iván Zamorano, que en los años 1990 era letal en los ataques de Real Madrid e Inter de Milán.

Cinco días antes de ese gol europeo, Panichelli había dominado ya por alto en el Parque de los Príncipes, marcando con un remate de cabeza el primero de sus dos goles para el Estrasburgo en el campo del París Saint-Germain, superando en el salto al defensa ucraniano Illya Zabarnyi (1,89 metros).

El Estrasburgo no pudo ganar ese partido (3-3) pero se encuentra en los puestos altos en la Ligue 1 y antes de su visita del domingo al Lyon acumula 16 puntos en 8 jornadas disputadas.

El entrenador Liam Rosenior no tenía de entrada intención de utilizar a Panichelli el jueves, pero sus planes cambiaron cuando el equipo polaco se adelantó.

"No puedo permitirme utilizarle mucho para que conserve la frescura", explicó después en su conferencia de prensa post-partido.

- Competencia con Emegha -

El técnico inglés espera impacientemente la recuperación de Emanuel Emegha, lesionado en los isquiotibiales de la pierna derecha el 26 de septiembre contra el Marsella.

Emegha volverá al entrenamiento colectivo en principio el lunes y podría regresar el miércoles contra el Auxerre, a menos que Rosenior prefiera no asumir riesgos y aplazar la reaparición hasta el 2 de noviembre, cuando su equipo visite al Rennes.

Emegha empezó bien la temporada liguera (dos goles y dos asistencias) y en el play-off de acceso a la Conference League (dos goles), pero ha jugado de manera intermitente en esta Ligue 1 (cuatro partidos, de ellos dos como titular), lo que contrasta con los ocho encuentros jugados por Panichelli, que ha sido titular en siete de ellos.

En principio, Emegha, que al final del curso se unirá al Chelsea inglés, es la teórica estrella del ataque del Estrasburgo, avalado por sus 14 tantos de la campaña 2024-2025, pero Panichelli se presenta ya como una fuerte competencia.

Rosenior sonríe e ironiza con esta inesperada y positiva rivalidad: "Es un gran problema, quizás el más difícil de mi carrera".

