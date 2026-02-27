Panichelli evita que el Lens desplace al PSG del liderato

Una semana después de su derrota ante el Mónaco, el Lens (2º) se dejó dos puntos en su visita al Estrasburgo (7º), con quien empató 1-1, lo que le impidió recuperar este viernes el liderato de la Ligue 1 en la apertura de la 24ª jornada.

Como ante los monegascos, el equipo Sangre y Oro regaló un gol a su adversario, que anotó el argentino Joaquín Panichelli (minuto 18) para los alsacianos.

El Lens igualó pasada la hora de partido, por medio del maliense Mamadou Sangaré (62'), que anotó de volea y demostró que está recuperado de su lesión.

El Estrasburgo creyó poco después, en el 66', haber obtenido un penal por una caída de Panichelli en el área, pero la revisión en el VAR anuló esa pena máxima.

Con 53 puntos, el Lens se queda segundo, ahora a un punto del líder PSG (54), que el sábado visita a Le Havre (13º) y que puede escaparse con cuatro puntos de ventaja.

El Estrasburgo consigue un punto que puede parecer positivo, ante un equipo que pelea por el título, pero no pudo encadenar un nuevo triunfo después de su brillante actuación del pasado domingo ante el Lyon (3-1), en ese mismo estadio de La Meinau.

En la tabla de máximos anotadores, Panichelli suma 14 dianas y alcanzó en lo más alto al inglés Mason Greenwood (Marsella).