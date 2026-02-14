Panichelli frustra al Marsella con un penal in extremis (2-2)

Con un gol de penal del delantero argentino Joaquín Panichelli en el minuto 90+7 y cuatro días después de la destitución de Roberto De Zerbi, el Olympique de Marsella no pasó del empate a dos en casa ante el Estrasburgo después de haberse puesto 2-0.

Los marselleses, con su técnico interino Jacques Abardonado, se dejaron dos puntos tras el gol en el último suspiro al convertir Panichelli un penal.

Los locales habían abierto el marcador por medio del delantero inglés Mason Greenwood y doblaron la renta con otro gol de Amine Gouiri a la vuelta de vestuarios. Pero Sebastian Nanasi devolvió la emoción al tramo final antes de que Panichelli silenciase el Velodrome tras batir desde los once metros a su compatriota Gero Rulli.

Con el punto en esta 22ª fecha, el Marsella queda en cuarta posición del campeonato galo, a once del líder París SG, que le había goleado 5-0 la semana pasada en el Parque de los Príncipes.

El Estrasburgo, por su parte, es séptimo con 31 unidades.