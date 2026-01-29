Panichelli se reencuentra con el PSG: "Fue el boom para empezar a resonar"

Una exhibición en el Parque de los Príncipes sentó a Joaquín Panichelli en la mesa de los grandes delanteros del fútbol europeo. El goleador argentino del Estrasburgo se reencuentra el domingo con el PSG. "Fue el boom para empezar a resonar", señala en una entrevista con la AFP

Cae aguanieve en un vacío estadio de la Meinau y Panichelli se asoma a la tribuna para señalar el fondo en el que se apelotonarán los ultras. "¡Ahí quiero marcar!", avisa el ariete de 23 años -11 goles en Ligue 1- sobre su nueva cita con el campeón de Europa

Pregunta: ¿Cómo se digiere haber pasado en unos meses de jugar en la segunda división española a ser una estrella de la liga francesa?

Respuesta: "estrella tampoco... pero sí, al final en muy poco tiempo se me dieron pasos que quizás a otros jugadores les toman más años. Siempre confié en mis condiciones. El paso por el Mirandés (segunda española) fue clave, me dieron los 10 o 15 partidos para tener confianza. Necesitaba ese espacio para desarrollarme porque sabía que tenía las cualidades. Me preparaba para el paso siguiente y es lo que hago hoy también aquí. Siempre empujando y sin conformarme"

P: ¿Cómo influyó en su proceso de crecimiento la grave lesión de rodilla que sufrió (julio de 2023)?

R: "Siempre digo que generalmente una lesión suele ser un parón, un paso atrás para un jugador, pero yo me lo tomé como un paso adelante, un muy buen momento para desarrollarme, sobre todo a nivel físico, para terminar de dar el salto al fútbol europeo. Me faltaba ganar un par de kilos y masa muscular. En esos seis meses lo logré"

P: ¿Cuál es la clave de su rápida adaptación al Estrasburgo?

R: "me dieron mucha confianza. Es un club en crecimiento, cada partido se disfruta mucho porque el estadio siempre está lleno, eso es fundamental. Y tenemos un grupo muy joven, con muy buen ambiente"

P: Se enfrenta de nuevo al PSG, ante el que se lució en el Parque de los Príncipes (3-3 y doblete)

R: "al final uno se prepara para esos momentos, para enfrentarse a los mejores y estar a la altura. A mí me tocó aquella noche y quizás fue ese boom o ese clic, para que Panichelli empezara a resonar en Francia y en Europa"

P: ¿Le abrió las puertas de la selección argentina ese partido (debutó en el triunfo 2-0 ante Angola en noviembre)?

R: "yo creo que las selecciones siguen tanto esos partidos como los que no tienen tantas luces. Pero sí, enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo y hacerlo bien marca el nivel que uno tiene"

P: ¿Se considera un delantero vintage, una especie en extinción?

R: "sí, me gusta. Mi perfil dentro del campo va con lo que soy fuera. Me gustan las cosas clásicas, como leer y el rock. Pero bueno, intento combinar un poco ese estilo vintage o de época con la actualidad que exige mucho físicamente, mucho recorrido. Intento tener un mix. En el área tengo recursos para resolver, me manejo con la derecha, izquierda, con la cabeza... Y la humildad para acompañar al equipo, si otros tienen que brillar y hacer los goles, no tengo ningún problema"

P: ¿Cuáles son sus referentes?

R: "me fijaba en (Olivier) Giroud en su época en el Arsenal, en (Karim) Benzema, que es clase mundial... Pero obviamente (Erling) Haaland es el prototipo de nueve de área en el que el todo el mundo se fija para mejorar y copiar"

P: ¿Cómo fue debutar con Argentina sustituyendo a Lionel Messi?

R: "representar a tu país para mí que me siento tan argentino es un sueño. Poder tener al menos unos minutos y sustituyendo a Messi fue una locura, un sueño cumplido"

El Mundial empieza en menos de cinco meses... ¿Se ve en la lista de Lionel Scaloni?

R: "tengo que seguir como lo estoy haciendo, ni más ni menos. Al final, si uno lo hace bien, tarde o temprano las cosas llegan. No quiero ponerme esa presión porque quizás uno juega de otra forma o haces cosas que no está acostumbrado a hacer"

P: Su padre fue también delantero y es escritor de novelas con temática futbolística. Usted ocupa la misma posición y la lectura es una de sus pasiones. ¿De tal palo tal astilla?

R: "siempre estuvo ahí y todavía está. Es un pilar muy importante. Al final él jugó, después fue director técnico, director de juveniles... Pero nunca nos metió presión ni a mí ni a mi hermano, siempre nos dijo que había que disfrutar y trabajar duro... Y también nos inculcó la lectura"