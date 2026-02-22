Panichelli vuelve a marcar y corta la racha de 13 victorias seguidas del Lyon

El Estrasburgo venció 3-1 al Lyon y puso fin a una serie de 13 victorias seguidas de los lioneses entre todas las competiciones este domingo en el estadio de la Meinau de la ciudad alsaciana, en el cierre de la 23ª fecha de la Ligue 1.

El delantero argentino Joaquín Panichelli, autor de penal del tercer gol del Estrasburgo, marcó por segunda semana consecutiva y suma ya 13 goles en el campeonato francés, a uno solo del inglés del Olympique de Marsella Mason Greenwood, máximo anotador del torneo.

Los locales vieron recompensado su dominio en una jugada colectiva concluida por Martial Godo (37') tras un gran pase de Diego Moreira, que después marcaría de disparo lejano (52') el segundo tanto.

Corentin Tolisso redujo la diferencia en uno de los dos disparos a puerta del Lyon (59'), pero un penal convertido Panichelli selló la victoria del Estrasburgo a los 83 minutos.

El Lyon sigue en tercera posición con 45 puntos, siete menos que el Lens (2º) y cinco por delante del Olympique de Marsella (5º).

"Es una pena. Sabíamos que podíamos dar un golpe sobre la mesa esta noche en caso de victoria. Pero no podemos jugar así si queremos ganar partidos, sobre todo aquí", reconoció Tolisso.

También este domingo, el debut de Franck Haise en el banquillo del Rennes resultó exitoso con la victoria 3-0 de visita ante Auxerre.

Con esos tres puntos, el Rennes se coloca a tres del Marsella, que perdió el viernes en Brest, y que ocupa el puesto que da acceso a rondas previas de la Champions.

También está a tres puntos del OM el Lille tras su victoria 1-0 a domicilio sobre el Angers, la primera para los Dogos en 2026, que llegó con un penal convertido por el veterano delantero Olivier Giroud.

En el partido en el que se vieron más goles este fin de semana en Francia, Niza y Lorient empataron 3-3, mientras que el Nantes venció 2-0 a Le Havre.