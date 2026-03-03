Panichelli y Enciso meten al Estrasburgo en semifinales de Copa de Francia

Con dos goles de penal de Joaquín Panichelli y Julio Enciso, el Estrasburgo se convirtió este martes en el primer semifinalista de la Copa de Francia al derrotar 2-1 al Reims, de segunda división.

El equipo alsaciano regresa así a las semifinales de esta competición 25 años después de su última presencia en la antesala de la final. Aquel año 2001 conquistó el título.

El Estrasburgo, octavo en la Ligue 1, esperó a los diez últimos minutos para sellar el boleto a semifinales, gracias a sendos penales convertidos por el argentino Panichelli (83') y el paraguayo Enciso (87'), que marcó su sexto gol en el torneo.