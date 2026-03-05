Pánico en Beirut tras advertencia de Israel de evacuar suburbios del sur de Líbano

BEIRUT (AP) — El tráfico quedó paralizado el jueves en la capital de Líbano, mientras residentes presas del pánico intentaban huir después de que el ejército de Israel emitiera un aviso en el que ordenaba evacuar todos los suburbios del sur de Beirut, en una aparente señal de que existen planes para lanzar un bombardeo importante de la zona.

En el aviso para el área conocida como Dahiyeh se aconsejaba a los residentes “salvar sus vidas y evacuar sus hogares de inmediato”, y se especificaba qué rutas podían tomar los habitantes de distintas zonas.

Desde el resurgimiento de las hostilidades entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah, el Ejército israelí ha atacado diversos sitios en los suburbios de Beirut y emitió una advertencia general para que los residentes al sur del río Litani evacuaran sus hogares, aunque no había emitido antes una orden general de evacuación para zonas fuera de la capital de Beirut.

Después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaran una nueva guerra en Oriente Medio, Hezbollah lanzó misiles y drones contra Israel el lunes por primera vez en más de un año, y Tel Aviv respondió con bombardeos en el sur de Líbano y en los suburbios del sur de Beirut.

El conflicto había cobrado 102 vidas y forzado el desplazamiento de más de 83.000 personas en Líbano antes de la orden de evacuación del jueves.

Hadi Kaakour, un residente de los suburbios del sur de Beirut que huía, dijo no estar seguro de que estará a salvo aun después de irse.

“No descartamos nada de ellos (Israel), nos atacarán sin importar adónde vayamos”, manifestó.

Otros expresaron su frustración por que Líbano se vea arrastrado a la guerra generalizada en Oriente Medio.

“Nos metieron en un lío que no tiene nada que ver con nosotros”, comentó Yousef Nabulsi, otro residente que huía. “La gente ha sido desplazada y ahora se queda en las calles, y esto está mal”.

Los cascos azules de la ONU en el sur de Líbano han visto y escuchado enfrentamientos en la zona mientras que más fuerzas israelíes cruzan la frontera, dijo el jueves un portavoz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, o UNIFIL. Fue la primera confirmación de que se estaban produciendo combates.

El portavoz de la UNIFIL, Tilak Pokharel, indicó que durante la noche se observaron “combates terrestres al oeste de Kfar Kila”, una aldea cerca de la frontera con Israel, lo que incluyó “disparos”. Señaló que, en Khiyam, una localidad a unos 5 kilómetros (3 millas) de la frontera, los cascos azules vieron “ataques aéreos y bengalas y escucharon explosiones”.

Israel dijo el martes que envió más tropas al sur de Líbano. Las fuerzas israelíes ya habían ocupado varios puntos fronterizos en Líbano desde que un alto el fuego pactado en noviembre de 2024 detuvo la anterior guerra entre Israel y Hezbollah.

El ejército libanés se ha replegado de la frontera a medida que avanzaban las tropas israelíes, mientras Hezbollah ha emitido una serie de comunicados en los que anunció ataques contra tropas israelíes que intentaban avanzar y publicó un video que muestra un tanque siendo alcanzado por un misil. El ejército israelí informó el miércoles que dos de sus soldados resultaron heridos por fuego antitanque en Líbano.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.