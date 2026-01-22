Panorama de empresas europeas cae levemente, aunque sigue empañado por incertidumbre mundial

Por Javi West Larrañaga

22 ene (Reuters) - Las perspectivas para la salud corporativa europea han empeorado ligeramente, según las previsiones publicadas el jueves, ya que el alivio de los aranceles estadounidenses se ve superado por las continuas tensiones geopolíticas que tensan las alianzas occidentales tradicionales.

El mercado espera que las empresas europeas reporten una caída del 4,2% en las ganancias del cuarto trimestre de 2025, en promedio, según los datos de LSEG I/B/E/S, ligeramente peor que la disminución del 4,1% que los analistas esperaban hace una semana.

Sería el peor resultado de los últimos siete trimestres.

LOS INGRESOS TAMBIÉN SE RESIENTEN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el miércoles tomar Groenlandia por la fuerza y dijo que no impondrá aranceles del 10% a ocho aliados europeos tras alcanzar un acuerdo marco sobre la isla ártica.

Aunque los detalles no están claros, la noticia impulsó al alza a las bolsas europeas, con el índice STOXX 600 subiendo alrededor de un 1% a medida que la actual temporada de resultados cobra fuerza.

Aun así, analistas e inversores advirtieron contra la complacencia, alertando del enfoque impredecible de la administración Trump en política exterior.

Las perspectivas de ingresos también recibieron un golpe y ahora se espera que se contraigan un 3,5% en comparación con el año pasado, según los datos de LSEG. Esto es peor que la caída del 2,9% prevista la semana pasada.

(Reporte de Javi West Larrañaga; Editado en Español por Ricardo Figueroa)