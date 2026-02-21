Panorama incierto para las empresas tras fallo sobre aranceles que impulsa contramedidas de Trump

NUEVA YORK (AP) — Las empresas enfrentan una nueva ola de incertidumbre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles impuestos por Donald Trump en virtud de una ley de poderes de emergencia, y de que el presidente republicano prometiese buscar la manera de sortear el fallo para mantener los gravámenes

El gobierno de Trump sostiene que sus aranceles ayudan a impulsar a los fabricantes estadounidenses y a reducir el déficit comercial. Pero muchas compañías del país han tenido que subir precios y realizar otros ajustes para compensar el incremento de los costos provocado por los aranceles

Está por ver cuánto alivio obtendrán realmente las empresas y los consumidores con el fallo del viernes. Pocas horas después del fallo del alto tribunal, Trump se comprometió a emplear una ley diferente para imponer un arancel del 10% a todas las importaciones durante 150 días y a explorar otras vías para aplicar tarifas adicionales a países que, según él, incurren en prácticas comerciales desleales

“Cualquier impulso a la economía por la reducción de aranceles a corto plazo probablemente se vea parcialmente contrarrestado por un periodo prolongado de incertidumbre”, señaló Michael Pearce, economista de Oxford Economics. “Como es probable que el gobierno reconstruya los aranceles por otros medios más duraderos, la tasa arancelaria general podría terminar estabilizándose cerca de los niveles actuales”

Los esfuerzos para recuperar los aranceles recaudados previamente —que se estiman entre US$133.000 y US$175.000 millones— y que ahora se consideran ilegales, serán, sin duda, complicados y probablemente favorecerán a las empresas más grandes y con más recursos. Es poco probable que los consumidores que esperan un reembolso reciban compensación

La lucha contra los aranceles continúa

Ante la postura inflexible de Trump en materia de aranceles, muchas empresas se preparan para años de batallas judiciales

Basic Fun, un fabricante de juguetes con sede en Florida, como Lincoln Logs y camiones Tonka, se sumó la semana pasada a una larga lista de negocios en una demanda para recuperar los aranceles pagados al gobierno

Aunque el director general de la empresa, Jay Foreman, está preocupado por cualquier nuevo gravamen que Trump pueda imponer, no cree que afecte a los juguetes. “Sí me preocupa algún tipo de pelea perpetua por esto, al menos durante los próximos tres años”, manifestó

El nuevo arancel del 10% anunciado por el presidente el viernes planteó de inmediato dudas para Daniel Posner, propietario de Grapes The Wine Co., en White Plains, Nueva York. Como los envíos de vino tardan unas dos semanas en cruzar el Atlántico, se preguntaba si un cargamento que llegue el lunes se verá afectado

“Reaccionamos ante lo que se ha convertido en una situación muy inestable”, comentó Posner

Ron Kurnik es el propietario de Superior Coffee Roasting Co. en Sault Ste. Marie, Michigan, al otro lado de la frontera con Canadá. Durante gran parte del año pasado, sus exportaciones de café enfrentaban, además de los estadounidenses, los aranceles de represalia canadienses

“Es como una pesadilla de la que solo queremos despertar”, dijo Kurnik, cuya empresa subió los precios un 6% en dos ocasiones desde la entrada en vigor de los aranceles. Aunque está satisfecho con el fallo de la Corte Suprema, no cree que llegue a ver un reembolso

Las industrias anhelan más estabilidad

Una amplia variedad de industrias, como el comercio minorista, la tecnología y el sector agrícola, aprovecharon el fallo de la Corte Suprema para recordarle a Trump cómo han afectado sus políticas comerciales a sus negocios

La Business Roundtable, un grupo de cabildeo que representa a más de 200 empresas estadounidenses, hizo público un comunicado en el que animó al gobierno a que, en adelante, limite el alcance de los aranceles a prácticas comerciales desleales específicas y a preocupaciones de seguridad nacional

En el sector minorista, tiendas de todo tipo han adoptado distintas formas de compensar los efectos de los aranceles: desde absorber parte de los costos, hasta recortar gastos y diversificar su red de suministro. Aun así, han tenido que aplicar algunos aumentos de precios en un momento en que los compradores son especialmente sensibles a las presiones inflacionarias

Dave French, vicepresidente ejecutivo de relaciones gubernamentales de la Federación Nacional de Minoristas, el mayor grupo comercial del sector en el país, dijo que espera que los tribunales inferiores garanticen “un proceso sin contratiempos” para el reembolso de los gravámenes. El fallo del viernes no abordó esa cuestión

Para el sector tecnológico, los aranceles de Trump causaron grandes quebraderos de cabeza. Muchos de sus productos se fabrican en el extranjero o dependen de la importación de componentes clave. La Computer & Communications Industry Association, que representa a un abanico de firmas tecnológicas que dan trabajo a más de 1,6 millones de personas, se mostró esperanzada porque la decisión reduzca las tensiones comerciales

“Con esta decisión ya superada, esperamos poder aportar más estabilidad a la política comercial”, declaró Jonathan McHale, vicepresidente de comercio digital del grupo

Los agricultores, que han sufrido por el alza de los precios de los equipos y fertilizantes desde la entrada en vigor de los aranceles, y por una menor demanda de sus exportaciones, también se pronunciaron

“Instamos enérgicamente al presidente a que evite usar cualquier otra autoridad disponible para imponer aranceles a insumos agrícolas que aumentarían aún más los costos”, dijo el presidente de la American Farm Bureau Federation, Zippy Duvall

Sectores a los que no afecta el fallo

La Corte Suprema dictaminó, por seis votos contra tres, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no otorgaba al presidente autoridad para gravar las importaciones, una facultad que corresponde al Congreso. Pero la decisión solo afecta a los aranceles impuestos bajo esa ley, por lo que algunos sectores no verán ningún alivio

La decisión mantiene en vigor los impuestos al acero, los muebles tapizados y los de cocina y baño, según la Home Furnishings Association, que representa a 15.000 tiendas de muebles en Norteamérica

En Revolution Brewing, en Chicago, el aluminio que usan para las latas cuesta tanto como los ingredientes que contienen debido a las tasas impuestas por Trump a los metales, que no se ven afectadas por la decisión del alto tribunal. Aunque las latas se fabrican en Chicago, el aluminio procede de Canadá, explicó Josh Deth, socio gerente de la cervecería

Los aranceles han sido apenas uno de los retos que enfrenta su negocio, que también se ve afectado por la volatilidad del precio de la cebada y por la desaceleración de la demanda de cerveza artesanal

“Todo suma”, apuntó. “La industria de las bebidas necesita un respiro. Los precios del aluminio nos están aplastando"

Reacción en el extranjero

Los viticultores italianos, muy golpeados por los aranceles, recibieron la decisión de la Corte Suprema con escepticismo y advirtieron que el fallo podría agravar la incertidumbre en torno al comercio con Estados Unidos

Estados Unidos es el mayor mercado para el vino elaborado en Italia, y sus ventas allí han triplicado su valor en los últimos 20 años. Los nuevos aranceles a la Unión Europea, que la Casa Blanca amenazó inicialmente con fijar en el 200%, habían sembrado el temor en toda la industria, que se mantuvo incluso después de que se redujeran, aplazaran y negociaran a la baja

“Existe un riesgo más que probable de que los aranceles se vuelvan a imponer por canales legales alternativos, agravado por la incertidumbre que este fallo puede generar en las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos”, advirtió Lamberto Frescobaldi, presidente de UIV, una asociación comercial que representa a más de 800 viticultores

En otras partes de Europa, la reacción inicial se centró en una renovada confusión con respecto a los costos que enfrentan las empresas que exportan a Estados Unidos

Los aranceles de Trump podrían afectar a los productos farmacéuticos, los químicos y las piezas de automóvil, según Carsten Brzeski, economista del banco ING

“Europa no debe equivocarse, este fallo no supondrá un alivio”, dijo Brzeski. “La autoridad legal puede ser diferente, pero el impacto económico podría ser idéntico o peor”

