Panthers derrotan 23-20 a Buccaneers y toman la cima del Sur de la Conferencia Nacional

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Bryce Young lanzó para 191 yardas y dos touchdowns, Lathan Ransom interceptó a Baker Mayfield con 42 segundos restantes y los Panthers de Carolina vencieron 23-20 a los Buccaneers de Tampa Bay el domingo para tomar el primer lugar en la División Sur de la Conferencia Nacional.

Los Panthers (8-7) pueden asegurarse el título de la división el próximo domingo con una victoria sobre Seattle y una derrota de los Buccaneers (7-8) ante Miami. Sin embargo, si ambos equipos ganan o ambos pierden, los Panthers necesitarían vencer nuevamente a Tampa Bay como visitantes en la semana 18 para reclamar su primer título del Sur de la NFC desde 2015.

Tetairoa McMillan tuvo seis recepciones para 73 yardas y una anotación mientras los Panthers se recuperaban una vez más con una gran victoria después de una derrota potencialmente devastadora ante los Saints de Nueva Orleans, que ocupan el último lugar.

Ransom cometió un gran error en esa derrota con un golpe tardío al quarterback de los Saints, Tyler Shough, que llevó al gol de campo ganador de Nueva Orleans.

Pero con los Bucs avanzando para un potencial gol de campo del empate —o un touchdown que les diera la ventaja— hubo una falta de comunicación en una jugada de pase en segunda y nueve entre Mayfield y Mike Evans en la yarda 42 de Carolina, y Ransom logró una intercepción fácil para asegurar la victoria.

Mayfield llegó al juego con un récord de 4-0 contra Carolina desde que fue cortado por los Panthers en 2022.

Pero el número uno del draft de 2018 completó solo 18 de 26 pases para 145 yardas con un pase de touchdown a Evans en la primera serie del juego, mientras que los Bucs, que están teniendo dificultades, perdieron su tercer juego consecutivo.

