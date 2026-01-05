Panthers ganan la NFC Sur. Broncos aseguran el primer puesto de la AFC y Jaguars conquistan el Sur

Los Panthers de Carolina son campeones de la División Sur de la Conferencia Nacional por primera vez en diez años. Los Broncos de Denver son el primer sembrado de la Americana. Y todos los enfrentamientos de playoffs, excepto uno, están definidos.

Los Panthers (8-9) aseguraron el título divisional cuando los Falcons derrotaron 19-17 a los Saints el domingo, eliminando a los Buccaneers de Tampa Bay.

Los Broncos (14-3) aseguraron un descanso en la primera ronda y la ventaja de jugar en casa durante los playoffs con una victoria de 19-3 sobre los Chargers de Los Ángeles. Seattle obtuvo el primer sembrado de la NFC el sábado por la noche, derrotando 13-3 a San Francisco.

Los Jaguars ganaron la AFC Sur con una victoria aplastante de 41-7 sobre Tennessee. El entrenador novato Liam Coen y Trevor Lawrence llevaron a los Jaguars a una gran recuperación después de terminar 4-13 en 2024.

La AFC Norte aún está en juego con un partido decisivo el domingo por la noche entre los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh.

El fin de semana de comodines presentará estos enfrentamientos:

En la Conferencia Americana, serán los Chargers (11-6) visitando a los Patriots en Nueva Inglaterra (14-3); los Bills de Buffalo (12-5) van a casa de los Jaguars de Jacksonville (13-4); y los Texans de Houston (12-5) visitarán al ganador de la AFC Norte.

En la Conferencia Nacional, los Green Bay Packers (9-6-1) visitan a los Bears de Chicago (11-6); los 49ers de San Francisco (12-5) estarán en Filadelfia ante los Eagles (11-6); y los Rams de Los Ángeles (12-5) viajan a jugar ante los Panthers de Carolina (8-9).

Liderados por el entrenador de segundo año Dave Canales y el quarterback de tercer año Bryce Young, los Panthers están haciendo su primera aparición en los playoffs bajo el propietario David Tepper y la primera desde 2017, cuando perdieron un partido de comodines dos años después de haber terminado 15-1 y perdido el Super Bowl.

“Estoy muy agradecido de tener una oportunidad más para volver al trabajo donde podemos estar en el campo, pasar por la preparación y tener nuestras reuniones. Una vez que estamos con los tacos y en ese campo, es como si lo siguiente se volviera claro, el enfoque de lo que estamos haciendo. ... Es como si aquí vamos, tenemos una oportunidad y hagamos que esta declaración sea cierta: 1-0 con la oportunidad de ganar un campeonato. ¿Cuánto tiempo podemos mantener esa declaración verdadera?”, expresó Canales el domingo.

Los Buccaneers (8-9) vencieron a Carolina el sábado para mantenerse con vida un día más, pero perdieron un desempate de tres equipos con los Falcons, que también terminaron 8-9. Tampa Bay comenzó 6-2 antes de perder siete de nueve, sin lograr ganar su quinto título de división consecutivo.

Mientras Sam Darnold y los Seahawks (14-3) obtuvieron un descanso en la primera ronda, Brock Purdy, Christian McCaffrey y los 49ers, plagados de lesiones, perdieron la oportunidad de jugar en casa el resto del camino. El Levi's Stadium, que es el campo local de San Francisco, alberga el Super Bowl el 8 de febrero.

AFC Este

Nueva Inglaterra ganó su primer título de división desde que Tom Brady llevó a la franquicia a 11 consecutivos de 2009 a 2019.

La racha de cinco coronas divisionales consecutivas de Buffalo terminó, y los Bills jugarán como visitantes en los playoffs.

AFC Norte

Los Steelers vencieron a los Ravens 27-22 en Baltimore el 7 de diciembre. Tienen que vencerlos nuevamente o empatar con ellos el domingo por la noche sin el receptor abierto DK Metcalf para entrar en los playoffs.

Derrick Henry y el quarterback suplente Tyler Huntley llevaron a los Ravens a una victoria en Green Bay el sábado por la noche que mantuvo a Baltimore en la carrera e hizo que la derrota de Pittsburgh ante Cleveland al día siguiente importara. Lamar Jackson regresó de una lesión en la espalda para comenzar con los Ravens, que eran favoritos por 3,5 puntos como visitantes, según BetMGM Sportsbook.

AFC Sur

Jacksonville ganó la división por primera vez desde 2022, cuando el entrenador de primer año Doug Pederson los guió a un récord de 9-8 y una victoria en los playoffs de comodines sobre los Chargers, superando un déficit de 27-0.

Los Texans aseguraron el quinto sembrado con una victoria de 38-30 sobre Indianápolis. Houston está en los playoffs por tercera temporada consecutiva bajo el entrenador DeMeco Ryans y el mariscal de campo C.J. Stroud.

AFC Oeste

Los Broncos terminaron con la racha de nueve años de Kansas City. Denver no ha sido el primer sembrado desde que Peyton Manning y una defensiva implacable vencieron a Carolina en el Super Bowl hace diez años.

Los Chargers están en los playoffs por segunda temporada consecutiva bajo Jim Harbaugh.

NFC Este

Los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles, se convirtieron en el primer equipo en ganar esta división en temporadas consecutivas en dos décadas. Perdieron la oportunidad de ser el segundo sembrado cuando descansaron a los titulares y perdieron 24-17 ante Washington.

NFC Norte

Los Bears aseguraron su primer campeonato de división desde 2018. Perdieron 19-16 ante Detroit pero aseguraron el segundo sembrado porque los Eagles perdieron.

Los Packers quedaron asegurados en el séptimo sembrado después de la Semana 17.

NFC Sur

Los Panthers se aseguraron un título de división, pero están adelantados en su proceso de reconstrucción.

NFC Oeste

Los Seahawks obtuvieron el primer sembrado por cuarta vez en la historia del equipo. Llegaron al Super Bowl las tres primeras veces, ganando una.

Los Rams vencieron a los Arizona Cardinals 37-20 para asegurar el quinto sembrado y una revancha en Carolina. Los Panthers los vencieron 31-28 el 30 de noviembre.

Después de no asegurar un descanso, los 49ers cayeron al sexto sembrado y enfrentarán a Philadelphia en una revancha del juego de campeonato de la NFC después de la temporada 2022.

___

El escritor de deportes de AP Steve Reed contribuyó a este informe.

___

AP NFL: https://apnews.com/hub/nfl