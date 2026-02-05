PAOK de Grecia contrata a zaguero mexicano Sánchez por tres años

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb - El club PAOK anunció el jueves la contratación del zaguero mexicano Jorge Sánchez por tres años, quien llega al equipo griego tras finalizar su etapa con el Cruz Azul de su país.

Sánchez, de 28 años, regresa a Europa dos años después de haber militado con el Porto de Portugal y Ajax de Países Bajos.

"De México a Tesalónica", publicó el equipo griego en sus redes sociales donde se ve al jugador recorriendo el estadio donde juega el PAOK, poniéndose la camiseta del equipo con el número 35 y besando el escudo.

Al final del video aparece la frase "Jorge Sánchez está aquí".

En su paso por Cruz Azul, Sánchez disputó 65 partidos, anotó tres goles y dio cinco asistencias. Además, ganó la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025.

"Hoy me toca despedirme de este club que siempre tendrá un lugar en mi corazón, desde el primer día me sentí en casa, luchamos juntos por todo y más, coronándonos con orgullo como campeones de la Concacaf la temporada pasada. Gracias al club por la confianza y por permitirme vivir esta etapa tan significativa, me voy muy feliz y profundamente orgulloso de haber vestido esta camiseta y de todo lo que logramos defendiendo estos colores", publicó Sánchez en Instagram.

Sánchez debutó profesionalmente en 2016 con Santos Laguna y dos años después llegó al América, de donde salió en 2022 para llegar al Ajax.

Con los "Guerreros" de Santos Laguna fue campeón en el torneo Clausura 2018, y con las "Águilas" del América en el Apertura 2018.

Con la selección de México disputó la Copa del Mundo de 2022, ganó la Copa Oro en 2023 y 2025, y la Liga de Naciones de la Concacaf en 2025. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)