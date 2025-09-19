LA NACION

Paolini clasifica a Italia para la final de la BJK Cup

Italia se clasificó para su tercera final consecutiva de la Billie Jean King Cup gracias en buena pa

Italia se clasificó para su tercera final consecutiva de la Billie Jean King Cup gracias en buena parte a su número uno, Jasmine Paolini, que ganó su punto individual y el doble decisivo en la eliminatoria contra Ucrania disputada este viernes en Shenzhen (China).

Tras ganar Marta Kostyuk su partido frente a Elisabetta Cocciaretto (por 6-2 y 6-3), Ucrania parecía muy cerca de la final debido a que la otra ucraniana, Elina Svitolina, dominaba por 6-3 y 4-2 en el segundo encuentro individual a Paolini.

Pero la toscana, de 29 años y número ocho del ranking de la WTA, recuperó el break e igualó el segundo set 4-4, antes de forzar el tercero sin volver a dejar ganar un juego a su rival.

En una manga decisiva de muchas alternativas, en la que la italiana salvó cinco bolas de break en el segundo set y Svitolina remontó un quiebre para igualar 4-4, Paolini acabó llevándose la victoria por 6-4.

Con empate tras los dos individuales, el pase a la final se decidió en el doble, donde la pareja formada por Paolini y Sara Errani superó fácilmente a Lyudmyla Kichenok y Marta Kostyuk por 6-2 y 6-3.

Italia, vigente campeona del torneo, se enfrentará el domingo en la final al vencedor de la segunda semifinal, que el sábado enfrentará a Estados Unidos y Gran Bretaña.

