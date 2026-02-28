Paolini remonta ante Boulter y avanza a semifinales del torneo WTA de Mérida

La italiana Jasmine Paolini, número 7 del ranking mundial, avanzó a las semifinales del torneo WTA de Mérida, el viernes al vencer a la británica Katie Boulter, viniendo de atrás en cuartos de final, 0-6, 6-3 y 6-3

Paolini, primera cabeza de serie, logró el triunfo ante Boulter, número 69 del mundo, en una hora con 53 minutos

"El primer set fue muy duro, tuve que jugar un poco más profundo para golpear la bola con más fuerza porque si jugaba lento y en corto me iba a rematar todas las pelotas. Tuve que subir el nivel y lo logré, pero fue difícil", dijo Paolini después de la victoria

Los cuartos de final se pusieron en marcha con un largo partido de dos horas con 58 minutos de duración en el que la polaca Magdalena Frech (57) eliminó a la checa Marie Bouzkova (34), cuarta preclasificada, en tres mangas: 6-3, 4-6 y 6-3

Posteriormente, la española Cristina Bucsa se impuso a la turca Zeynep Sonmez en sets corridos: 6-3 y 6-4

Bucsa (63) consiguió la victoria sobre Sonmez (81), campeona en Mérida en 2024, en una hora con 37 minutos

En su turno, la china Shuai Zhang, quien a sus 37 años proviene de las rondas clasificatorias, dio cuenta de la andorrana Victoria Jiménez con pizarra de 6-1 y 6-3

Zhang (86) se impuso a Jiménez (122) tras una hora con 32 minutos de juego

Este sábado se disputarán las semifinales bajo los siguientes emparejamientos: Jasmine Paolini contra Cristina Bucsa y Magdalena Frech ante Shuai Zhang

El torneo WTA 500 de Mérida se juega en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y reparte una bolsa de US$1,2 millones

--Resultados del viernes en cuartos de final:

Magdalena Frech (POL) derrotó a Marie Bouzkova (CZE/N.4) 6-3, 4-6, 6-3

Cristina Bucsa (ESP) a Zeynep Sonmez (TUR) 6-3, 6-4

Shuai Zhang (CHN) a Victoria Jiménez (AND) 6-1, 6-3

Jasmine Paolini (ITA/N.1) a Katie Boulter (GBR) 0-6, 6-3, 6-3