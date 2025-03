Paolo Banchero anota 32 puntos y lidera a Magic en victoria 111-104 sobre Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Paolo Banchero anotó 32 puntos, Franz Wagner tuvo 26 puntos y con una racha cerca del final el Magic de Orlando venció 111-104 el martes a los Hornets de Charlotte.

LaMelo Ball lideró a los Hornets con 25 unidades y nueve asistencias, mientras que Josh Green y Nick Smith Jr. anotaron 13 puntos cada uno.

Wendell Carter Jr. tuvo un máximo de 11 rebotes en el juego por Orlando. Banchero también sumó siete rebotes y seis asistencias.

Magic terminó el juego con una racha de 7-0. Después de que Smith empató a 104 con 2:18 por jugar, la clavada de Black a 1:58 minutos del final rompió el empate y puso a los Magic por delante definitivamente. Wagner luego encestó cinco de seis tiros libres en el tramo final. En total, fue nueve de diez desde la línea.

Banchero anotó al menos 30 puntos por cuarto juego consecutivo. Su impulso ha ayudado al Magic a ganar cinco de siete. Orlando barrió a Charlotte en sus cuatro enfrentamientos esta temporada.

Por el contrario, a pesar de que Ball tuvo otro fuerte juego estadístico, Charlotte no ganó y ya quedaron eliminados de la contienda a la postemporada. Ball atinó nueve de 13 tiros y tuvo nueve asistencias, pero eso no impidió que los Hornets perdieran por quinta vez en seis juegos.