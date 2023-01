Paolo guerrero apuesta a recuperar su nivel en racing club para volver a selección de perú

BUENOS AIRES, 26 ene (Reuters) - El veterano goleador Paolo Guerrero dijo el jueves en su presentación como refuerzo del Racing Club argentino que su "desafío" es recuperar la forma física tras varias lesiones y hacer historia en su nuevo equipo para poder volver a la selección peruana de fútbol.

"Claro que me gustaría volver a vestir la camiseta de Perú, si la selección me necesita y soy convocado, me gustaría estar ahí, pero va a depender de mi rendimiento aquí, es un mérito estar en la selección", dijo Guerrero en una rueda de prensa realizada en el estadio de Racing.

Con su seleccionado, el delantero de 39 años disputó el Mundial de Rusia en 2018 y participó de cinco Copas América con un subcampeonato y dos terceros puestos muy celebrados en su país.

Guerrero llegó a Racing luego de seis meses en el club Avaí de Brasil, con el cual jugó 10 partidos sin convertir goles y sufrió el descenso a la segunda división.

"Necesito una buena pretemporada, prepararme bien. No lo pude hacer en mi anterior equipo, porque mi último partido había sido en octubre de 2021 y volví a jugar en julio, entrenando una semana y saliendo a jugar", añadió.

El "Depredador", que inició su carrera profesional en Bayern Munich y se destacó en Hamburgo, Corinthians y Flamengo, dijo que no estará disponible el fin de semana para el inicio del torneo, aunque espera poder jugar en la segunda fecha.

"Es un desafío llegar a la liga argentina, estar en Racing es otro, y jugar la Libertadores es mi mayor objetivo. Tengo mucha expectativa, y lo que más quiero es estar bien para rendir en el campo", indicó el experimentado artillero.

En su presentación como refuerzo de Racing, tras ser consultado por la crisis que atraviesa su país, Guerrero evitó dar su opinión. "No suelo hablar de temas políticos, soy jugador de fútbol", señaló. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)

Reuters