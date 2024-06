Paolo Guerrero disputará con Perú su última Copa América en Estados Unidos

A sus 40 años, el atacante Paolo Guerrero, máximo artillero de la selección peruana, fue convocado este sábado para la Copa América 2024 que arranca esta semana en Estados Unidos, en su despedida como jugador del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

El 'Depredador' encabeza la nómina del técnico uruguayo Jorge Fossati que dio a conocer la Federación Peruana de Fútbol.

Guerrero, subcampeón de América en 2019, ha disputado todas las ediciones de la Copa desde 2007 hasta 2019, salvo la de 2021 cuando se estaba recuperando de una lesión.

El delantero, que milita con el modesto club peruano Universidad César Vallejo, es el quinto máximo goleador del torneo continental de seleciones con 14 anotaciones.

Fossati, de 71 años que asumió este año la dirección del conjunto inca, buscará armar un equipo competitivo para encarar lo que resta del clasificatorio sudamericano al Mundial 2026, que tiene a la escuadra incaica en último lugar con dos puntos en seis fechas.

En la nomina del entrenador destaca también el italo peruano Gianluca Lapadula (Cagliari), André Carrillo (Al Qadisiyah FC), Luis Advincula (Boca Junior), Pedro Gallese (Orlando City), danés peruano Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Andy Polo (Universitario de Deportes).

Fossati sorpresivamente incluyó al volante Christian Cueva, quien no juega actualmente con ningún club y completa ocho meses sin actividad profesional.

Polo fue condenado en febrero a pagar 600 mil dólares a su expareja tras una denuncia de agresión en el estado de Oregón.

El mediocampista y capitán Renato Tapia, del español Celta de Vigo, quedó por fuera de la convocatoria porque la Federación no respondió al pedido del jugador de otorgarle una póliza de seguro ante una eventual lesión en la Copa América.

Perú integra el Grupo A de la Copa América junto al vigente campeón mundial y del torneo continental, Argentina, Canadá y Chile, contra la que debutará el 21 de junio en Arlington, Texas.

La nómina de 26 futbolistas convocados por Jorge Fossati es la siguiente:

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar, PER), Diego Romero (Universitario, PER)

Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Luis Abram (Atlanta United, USA), Alexander Callens (AEK Athenas, GRE), Anderson Santamaría (Santos Laguna, MEX), Carlos Zambrano (Alianza Lima, PER), Marcos López (Feyenoord, NED), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Miguel Araujo (Portland Timbers)

Mediocampistas: Wilder Cartagena (Orlando City, USA), Sergio Peña (Malmo, SWE), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Piero Quispe (Pumas, MEX), Christian Cueva (Sin club)

Delanteros: Paolo Guerrero (César Vallejo, PER), André Carrillo (Al-Qadsiah, Arabia Saudita), Gianluca Lapadula (Cagliari, ITA), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Franco Zanelatto (Alianza Lima, PER), Andy Polo (Universitario, PER), Edison Flores (Universitario, PER), José Rivera (Universitario, PER), Joao Grimaldo (Sporting Cristal, PER).

Cm-vel/gfe

AFP