Paolo Rossi: Anuncian nueva edición de torneo juvenil

El torneo, presentado en el centro deportivo de Coverciano, ofrecerá la cuarta edición de un campeonato masculino Sub-14 y la segunda de un certamen Sub-17 femenino.

Los 24 equipos masculinos serán divididos en cuatro grupos, mientras que las 8 formaciones femeninas (entre ellas Roma, Genoa, Parma y Napoli) serán repartidas en dos zonas.

La lista de equipos masculinos incluye al Real Madrid (campeón defensor), al Atalanta, al Inter, a Fiorentina, al Milan, al Ajax, a Juventus, al Benfica, al Bologna y al New York City, entre otros.

El torneo femenino, previsto del viernes 29 al domingo 31 de este mes, se jugará en Pratovecchio Stia, en la provincia de Arezzo.

En cambio, el certamen masculino se celebrará en seis municipios de la zona de Valdarno, en instalaciones de Bucine, Levane, Montevarchi, Cavriglia, Terranuova Bracciollini, San Giovanni Valdarno y Civitella in Val di Chiana.

El torneo tendrá cobertura mediática nacional e internacional (algunas retransmisiones en directo y momentos destacados se emitirán en FIFA+).

“El evento ha crecido significativamente desde su creación, pero el espíritu sigue siendo el mismo: honrar a un hombre, un campeón, un símbolo que unió a toda Italia”, declaró Federica Cappelletti, esposa de Rossi y presidenta de la Fundación que lleva su nombre, así como de la Serie A femenina.

“Este torneo nace del deseo de difundir los valores de Paolo.

Siempre le apasionó descubrir y dar cabida a jóvenes talentos”, agregó la viuda del goleador que falleció en 2020.

Entre los asistentes se encontraban Giancarlo Antognoni, el abogado Mario Gallavotti, representante de la FIFA, y el presidente Gianni Infantino, quien afirmó que “gracias a este torneo, una vez más, cada joven jugador que salte al campo podrá sentirse como Paolo Rossi”.

También estuvo presente Roberto Samaden, director del sector juvenil del Atalanta, quien formará parte del jurado del “Premio Pablito - Talento Sub-20”, un nuevo galardón presentado este año.

El premio, cuyo ganador se anunciará el 7 de septiembre, será entregado por un jurado de ex jugadores y expertos del sector, coordinado por el reconocido periodista Xavier Jacobelli. Además de Samaden, el jurado también incluye a Andrea Carnevale, Pantaleo Corvino y Giovanni Sartori.

Entre los mensajes recibidos por los organizadores se encontraba el del presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, quien calificó el torneo como “una espléndida celebración del fútbol”.

Cappelletti también anunció que para la próxima edición del torneo se planea un proyecto con el ministerio de Agricultura.

(ANSA).