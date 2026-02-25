Papa: a Mónaco en marzo, en abril a África y en junio a España

La Oficina de Prensa del Vaticano anunció hoy tres nuevos viajes apostólicos, entre ellos, el primero a África.

El Pontífice estará en el Principado de Mónaco el 28 de marzo. Del 13 al 23 de abril, estará en África, donde visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Finalmente, del 6 al 12 de junio, visitará España.

"Acogiendo la invitación del Jefe de Estado y del Arzobispo del Principado de Mónaco, el Papa León XIV realizará un Viaje Apostólico a la Ciudad-Estado el 28 de marzo.

El programa del viaje se anunciará oportunamente", declaró hoy Matteo Bruni, Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Aceptando también la invitación de los respectivos Jefes de Estado y autoridades eclesiásticas, "el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial del 13 al 23 de abril".

Bruni explicó que "Su Santidad viajará a Argel y Annaba del 13 al 15 de abril; a Yaundé, Bamenda y Duala del 15 al 18 de abril; a Luanda, Muxima y Saurimo del 18 al 21 de abril; y a Malabo, Mongomo y Bata del 21 al 23 de abril".

También en este caso, el programa del viaje se dará a conocer oportunamente.

Finalmente, nuevamente, aceptando la invitación del Jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, el Papa León XIV realizará un Viaje Apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026.

El viaje más largo, del 13 al 23 de abril, será el que le llevará tras las huellas de San Agustín en Argelia (Argel y Annaba); luego a África Central, en Camerún (Yaundé, Bamenda y Duala); en Angola (Luanda, Muxima y Saurimo) y, por último, en Guinea Ecuatorial (Malabo, Mongomo y Bata).

Un viaje complejo, que es al mismo tiempo un viaje por la memoria del santo de Hipona, a cuya figura está vinculado el Sucesor de Pedro, para luego visitar dos países en vías de desarrollo, con especial atención a los últimos, a los pobres y a quienes se ocupan de ellos.

La paz también será uno de los objetivos: León XIV se desplazará a la región anglófona del norte de Camerún, donde desde hace diez años se libra una guerra civil entre las fuerzas armadas regulares y los independentistas.

La última etapa es Guinea Ecuatorial, el único país africano hispanohablante.

Se trata de una peregrinación que, por su duración, se acerca a la que realizó en África en 1985 san Juan Pablo II, con siete países visitados en once días.

La visita a Mónaco se produce en vísperas de la Semana Santa.

El Principado representa una realidad europea en la que el catolicismo es la religión oficial y en la que el diálogo entre las instituciones civiles y la Iglesia mantiene una importancia concreta también en el debate público. También es significativo el compromiso con la paz del Principado, que acogerá por primera vez a un Papa en la era moderna.

Por último, del 6 al 12 de junio, León visitará España: la capital, Madrid, y luego Barcelona, para inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia, la monumental basílica que rediseñó el horizonte de la ciudad catalana.

La visita coincide con el centenario de la muerte del genial arquitecto que "soñó" la basílica y comenzó a construirla, Antoni Gaudí, declarado el año pasado venerable Siervo de Dios.

El Pontífice, permaneciendo en España, se trasladará de Barcelona al archipiélago de las Canarias, para realizar un viaje que ya estaba en el corazón de Francisco, como subrayó el pasado mes de enero el cardenal arzobispo de Madrid José Cobo Cano. Las etapas serán dos, Tenerife y Gran Canaria.

A través de estos tres viajes, el obispo de Roma tendrá la oportunidad de conocer los más diversos tipos de países y situaciones, pasando de una nación musulmana donde los cristianos son una pequeña minoría y semilla de fraternidad, como Argelia, a países de mayoría cristiana situados en el corazón del continente africano, con sus problemas y su testimonio de fe. (ANSA).